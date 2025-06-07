德國總理首訪美身段柔軟 川普稱俄烏戰現況像小孩打架

美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨（左）5日在白宮會面，川普形容俄、烏戰爭現況像「小孩打架」，梅爾茨則強調德國挺烏態度（路透）

美國總統川普 和德國 總理梅爾茨5日在白宮 召開記者會，川普形容俄烏戰爭現況像「小孩打架」，迴避直接譴責俄羅斯侵略；梅爾茨則展現柔軟身段，表示川普是結束戰爭的關鍵人物，並強調德國挺烏。

華爾街日報報導，美國諮詢公司「真實北方政策」總裁、拜登政府五角大廈俄羅斯事務官員的艾德蒙茲說，川普比喻俄烏戰爭為「小孩打架」，形同撒手不管，現在的問題是他還會不會持續援助烏克蘭，哪怕只是較低程度的援助。

德國新總理梅爾茨5月就任後首度訪美，與川普在白宮橢圓辦公室接受記者提問。梅爾茨發言時先放低姿態，表示德國永不會忘記在歷史上「欠美國很多」，6月6日為二戰盟軍諾曼第登陸大反攻、美國在歐洲終結戰爭的紀念日，也象徵德國從納粹政權中解放；如今的另一場戰爭能否結束，也掌握在川普手中。

梅爾茨說，擁有德國血統的川普為德、美關係打下良好合作基礎，並致贈一份裝裱在金色相框中的川普祖父弗里德里希．川普德國出生證明複本，當作他訪問白宮的伴手禮。

川普致詞歡迎梅爾茨時則說，兩人都漂亮地贏得大選，擁有最新民意授權。他領導的美國政府喜歡修補並將事情整理得井井有條，「就像德國人」，並開玩笑稱讚梅爾茨的「英語說得比德語好」。

現場媒體大多向川普提問，被問到俄烏戰爭時，他未直接譴責莫斯科侵略，只以「小孩打架」比喻現況。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫6日表示，「對我們來說，這（俄烏戰爭）是個生存問題，攸關我們國家利益的問題；關係到我們的未來、子孫後代的未來、我國的未來」。

當媒體追問梅爾茨是否同意川普如此比喻，梅爾茨未正面答覆，只說戰爭造成無數孩童遭綁架到俄國，這是場已持續三年半的駭人悲劇，歐美都有採取行動終結戰火的責任。

美國雖仍持續提供情資，協助烏軍抵抗俄軍入侵，且拜登政府批准給基輔武器也還能流入烏克蘭戰場。但1月上台的川普政府至今沒批准新的對烏軍援，並已悄悄中止原本撥給烏克蘭的關鍵反無人機裝置。

美國國防部長赫塞斯4日也缺席一場在北約的比利時布魯塞爾總部召開，跟歐洲國家防長協調對烏軍援的美歐防長會議。赫塞斯早已提醒歐洲盟邦，今後對基輔的軍事協助應由歐洲承擔，西太平洋才是五角大廈今後的優先戰區。