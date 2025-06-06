讓俄烏再打一陣？美把援烏反無人機武器回撥自家

川普（左）5日與到訪的德國總理梅爾茨（右）會面。美聯社

美國總統川普 今天以小孩打架形容俄烏，指雙方在願被拉開前恐還得再打一陣。與此同時，川普政府正將原擬交付給烏克蘭 的關鍵反無人機 裝置改撥給美軍，形同減弱挺烏力道。

華爾街日報指出，川普今天在橢圓形辦公室與到訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會談時表示，他已接受俄烏戰事將持續的現實，因為莫斯科與基輔都還沒準備達成和平。這是他迄今最直白坦承，為終止這場已超過3年戰事所做的努力暫告失敗。

川普說：「有時你看兩個小孩發瘋般打架，怨恨彼此並在公園裡鬥毆，想把兩人拉開時他們還不願意。有時你最好就讓他們再打上一陣。」還說之前與俄國總統普亭通話時也跟對方說過這段比喻。川普講這番話時，梅爾茨就坐在一旁。

川普表示，普亭誓言會大規模攻擊烏克蘭，以報復對方用無人機偷襲俄軍機場。

諮詢公司「真實北方政策」（True North Policy）總裁、曾在拜登政府時期任五角大廈俄國事務官員的艾德蒙茲（Jeffrey Edmonds）說：「川普形同撒手不管。現在的問題是他還會不會繼續援助烏克蘭，哪怕只是較低程度援助。」

美國仍繼續提供情報，協助烏克蘭抵禦俄軍入侵；拜登政府時期授權給基輔的武器也還能流往戰場。但川普政府尚未核准新的對烏軍援，並已悄悄中止原本撥給烏克蘭的關鍵反無人機裝置。

五角大廈上週悄悄通知國會，原本供給烏克蘭打俄國無人機所用火箭的特殊引信，現已改撥給部署於中東的美國空軍單位。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）於4日缺席一場在北大西洋公約組織（NATO）總部舉行、與歐洲國防部長們協調對烏克蘭軍援的會議。

赫塞斯之前已提醒歐洲盟國，今後軍事協助基輔應由他們承擔，說西太平洋才是五角大廈「優先戰場」。

赫塞斯上月在一份內部備忘錄中更進一步，授權五角大廈負責協調各軍種武器需求的「聯合快速採購小組」（Joint Rapid Acquisition Cell），將原本為烏克蘭採購的特殊火箭引信撥交美國空軍使用。

據一份先前未公開的訊息顯示，五角大廈告訴參議院軍事委員會，美軍對這些引信的需求是「國防部長認定的緊急事項」。

重新調撥的決策也凸顯關鍵防禦物資吃緊，一邊是烏克蘭正值加強應對俄國更多無人機與飛彈攻擊，另一邊是駐中東的美國空軍也要準備應對可能與伊朗爆發的衝突，或是與葉門「青年運動」（Houthi）武裝分子的再度交火。

這些引信是為先進精確殺傷武器系統（APKWS）所設計。美國已將這項技術提供給烏克蘭數年，烏軍應用於地對空火箭系統防禦俄羅斯無人機。當中關鍵是「近炸引信」，能在火箭接近無人機時引爆炸藥。

美國空軍已改裝這類火箭以便由F-16與F-15E戰機發射來打無人機。這套系統的成本遠低於響尾蛇飛彈與先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。