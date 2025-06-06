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普亭首度與教宗通話 批基輔非法政權 嗆還有什麼好談

編譯周辰陽／綜合5日電
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俄羅斯總統普亭4日在莫斯科郊外官邸透過視訊主持會議。(路透)
俄羅斯總統普亭4日在莫斯科郊外官邸透過視訊主持會議。(路透)

俄羅斯總統普亭表示，面對慘重的戰場損失，「非法基輔政權」已訴諸組織恐怖攻擊，企圖恐嚇俄羅斯。另外，為了調停俄烏戰爭，教宗良14世4日與普亭首度通話。而北韓領導人金正恩4日會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu），承諾無條件支持莫斯科對烏戰爭。

俄羅斯官媒RT報導，普亭表示，俄羅斯布良斯克和庫斯克州近期發生的鐵路破壞行為「無疑是一起恐怖主義行為」。他並補充說，實施這類犯罪的決設「當然」是由烏克蘭的政治領導層做出。

普亭提到的兩起鐵路破壞事件，分別發生在5月31日晚間和6月1日凌晨，共造成7人死亡、逾120人受傷。這兩起攻擊事件都發生在俄烏第二輪會談即將於土耳其伊斯坦堡舉行前夕，也正值烏克蘭對俄羅斯無人機攻擊激增之際。莫斯科表示，這些襲擊旨在破壞和平進程。

RT報導，普亭說：「針對平民的襲擊是蓄意為之，這只證實我們的擔憂，那個曾經奪取政權、原本就非法的基輔政權，正逐漸轉變為恐怖組織，其贊助人也正變成恐怖分子的幫兇。」

普亭補充說，盡管如此，烏克蘭官員仍要求暫停戰鬥，並提議舉行最高層級的會談。他說：「但在這種條件下，怎麼可能舉行這樣的會談？還有什麼好談的？誰與那些依賴恐怖主義的恐怖分子進行談判？」並強調，對基輔政權而言，「權力顯然比和平與人命更加重要」。

普亭此次講話並未提及俄軍基地遭到烏克蘭情治機關發動的「蜘蛛網」行動奇襲。

另據中央社報導，在俄羅斯拒絕以梵蒂岡作為調停俄烏戰爭的地點後，教宗良14世4日與普亭首度通話。教宗呼籲俄羅斯採取有利和平的姿態，克宮則表達支持以外交方式調解衝突。

梵蒂岡新聞室4日表示，教宗良14世與普亭通電話，主要討論俄烏戰爭議題，並討論了人道主義情勢，及如何向有需求者提供必要援助。

義大利訊使報（Il Messaggero）報導，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，普亭在通話中感謝教宗願為解決衝突作出貢獻。

北韓朝中社（KCNA）報導，領導人金正恩4日會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu），矢言「無條件支持」俄國對烏克蘭發動的特別軍事行動，並說他預期莫斯科終將勝利。

北韓領導人金正恩(右)會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古。(路透)
北韓領導人金正恩(右)會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古。(路透)

普亭 俄羅斯 教宗

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