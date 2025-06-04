川普爆料普亭「必報仇」烏突襲 媒體分析最可能反擊

俄羅斯總統普亭4日在莫斯科郊外的官邸主持與官員的視訊會議。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美俄領袖4日進行通話，美國總統川普透露俄羅斯 總統普亭稱必須反擊烏克蘭 最近的無人機 突襲；部分俄媒甚至稱烏方已經踩到核武使用紅線。外媒引述專家指出，最可能的回應是加強飛彈與無人機攻擊烏克蘭城市及其基礎設施。不過，烏方及其盟友切忌掉以輕心，挑釁俄羅斯可能招致危險且令人畏懼的後果。

烏軍無人機行動引爆俄羅斯媒體憤怒，許多親克里姆林宮評論員與部落客群情激憤，疾呼進行報復，甚至是核打擊。

在Telegram擁有超過百萬追蹤的知名頻道「兩名少校」（Two Majors）表示：「這不是藉口，而是對烏克蘭發動核打擊的理由。」他們補充，「一旦蘑菇雲升起，你們再來想誰說謊、誰犯錯等等的吧」，指克宮勢必會為這次行動尋找代罪羔羊。熱門俄羅斯部落客科茨（Alexander Kots）也喊話當局「不計後果、全力打擊」。

前克里姆林宮顧問、現為政治評論員馬科夫（Sergei Markov）則呼籲保持克制，警告動用核武將「導致真正的政治孤立」。

CNN報導指出，儘管俄羅斯強硬派經常發表對烏克蘭實施核武的言論，最終很可能再次淪為空洞的威脅，但是外界仍不可掉以輕心，因為根據克宮更新的核武使用原則，若「關鍵重要」軍事基礎設施遭受攻擊，「導致核武部隊無法進行反擊」，即可構成核報復的條件。

根據俄羅斯國營電視台主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）宣稱，烏方這次行動已「構成核打擊的理由」，並呼籲攻擊基輔總統辦公室及其他地點。

儘管正當性存疑，俄羅斯發動核報復的門檻仍高，克宮內部多視之為不切實際。此舉恐破壞與中國和印度等貿易夥伴關係，引發軍事反制，且大規模傷亡將招致國際譴責，使俄更趨孤立。

至於莫斯科將如何反擊，紐約時報報導，全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）4日撰文指出，「因為普亭認為西方，尤其是川普，害怕的是直接軍事對抗，因而更加膽大」。

布瑞莫預測，普亭可能的回應是，「對烏克蘭城市與基礎設施進行更猛烈且無差別的轟炸」

前俄羅斯能源副部長米洛夫（Vladimir Milov）告訴CNN，當局最有可能的回應是針對烏克蘭城市加強「野蠻的」飛彈與無人機攻擊。

現居海外的米洛夫表示，「俄羅斯別無他法，因為他們沒有能力發動大規模地面攻勢，他們沒有足夠的兵力。」

CNN報導提到，雖然俄方動核武可能性低，但這場戰爭迄今已經出現多次出乎意料的轉折，當烏克蘭及其盟友沉浸在軍事上的驚人成果時，務必警惕挑釁受挫的俄羅斯巨獸，仍可能招致危險且令人畏懼的後果。