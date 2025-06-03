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神秘夫婦參與烏空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

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神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

世界新聞網王若馨／即時報導
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

俄羅斯正大規模搜捕一對夫妻：男方是一名前DJ，女方則是情色小說作家，原因是他們涉嫌參與前日的烏克蘭對俄軍空軍基地襲擊行動。

俄羅斯Readovka新聞網站報導，俄國當局正在通緝37歲的提莫費耶夫（Artem Timofeev）及他的34歲妻子提莫費耶娃（Ekaterina "Katya" Timofeeva）。

據烏國軍方說法，烏方在這場代號為「蜘蛛網行動」（Operation Spider Web）的突襲中，將裝有炸藥的無人機藏在多輛卡車上，透過偽裝深入俄國腹地，摧毀了俄軍約34%的圖-95（Tu-95）核轟炸機機隊，並擊中總計41架軍機，造成俄方約70億美元損失。

據稱，提莫費耶夫曾在基輔擔任DJ、經營服飾品牌，並於去年12月成立了一家卡車公司。

提莫費耶娃是一名兼職情色小說家，被指協助其夫執行任務。她曾著有《我在你愛我時變壞了》，據說她已兩周沒有上線，並刪除了原本活躍的社群帳號。

這對夫婦在烏克蘭成長，後來搬到俄羅斯，但具體時間不詳。據悉，提莫費耶夫最後一次現身是在約一周前，地點是他們位於俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的公寓。

當地媒體認為，這對夫婦可能已在襲擊發生後逃亡。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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