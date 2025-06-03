克里米亞大橋第3次遇襲 俄羅斯說逮捕1名烏特工

圖為可看到克里米亞大橋橋梁的一側受損。歐新社

烏克蘭 國家安全局3日發起特別行動對克里米亞 大橋實施「水下襲擊」。這是烏國家安全局自烏克蘭危機升級以來第三次對克里米亞大橋發動襲擊。俄聯邦安全局同日說在克里米亞逮捕了一名製作爆炸裝置的烏克蘭特工。

烏國家安全局在社交媒體上發文說，烏特工在克里米亞大橋支撐結構底部埋設了大量炸藥。當地時間3日4時44分，首個爆炸裝置被引爆，對大橋水下支撐結構底部造成了嚴重破壞，爆炸未造成平民傷亡。烏國家安全局局長馬柳克(Vasyl Malyuk)親自指揮部署此次行動，該行動籌備歷時數月。

烏國家安全局還說，克里米亞大橋作為俄軍重要補給線，是烏方襲擊「合法目標」。

俄聯邦安全局3日說，當天在克里米亞逮捕了一名烏情報部門特工，這名特工製作了一枚威力強大的爆炸裝置。

據俄羅斯 媒體3日報導，克里米亞大橋一天內已兩次暫停通車。塔斯社3日6時許報導說，克里米亞大橋暫停通車。俄國際文傳電訊社隨後在9時許報導說，克里米亞大橋在暫停通車3個多小時後恢復通車，官方未披露暫停通車的原因。俄國際文傳電訊社在15時許又報導說，克里米亞大橋再次關閉，官方同樣未對此作出解釋。

克里米亞大橋連接克里米亞半島和俄羅斯克拉斯諾達爾地區，全長19公里。

2022年和2023年，烏國家安全局曾兩次對克里米亞大橋發動襲擊。2022年10月8日，克里米亞大橋公路橋上一輛卡車發生爆炸，導致與公路橋並行的鐵路橋上一貨運列車上7個油罐被點燃，公路橋部分路段受損坍塌。次年，馬柳克在接受烏媒體採訪時承認這是烏方所為。2023年7月17日，克里米亞大橋遭烏無人艇襲擊，導致鐵路運輸中斷。俄方同日表示，襲擊造成靠近克里米亞半島一側的大橋路面遭破壞，2人在襲擊中死亡。