俄烏第2輪會談無重大進展 俄方提出2停火方案曝光

俄羅斯代表團負責人兼普亭顧問梅丁思基2日在伊斯坦堡的俄烏第二輪談判會後與媒體談話。（路透）

俄羅斯 與烏克蘭 2日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕戰俘，以及各自約6000具軍人遺體，這是戰爭爆發以來最大規模的換俘行動之一。同時，俄方也公布其和平備忘錄，並提出兩種達成停火的方案，但皆為烏方無法接受的強硬條件。

金融時報報導，本次會談僅持續一個多小時，會後土耳其總統厄多安表示「非常成功」，並補充將著手安排一場四方峰會，邀請俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基 與美國總統川普共同參與。澤倫斯基2日證實，與厄多安討論可能在6月底或7月初促成這場可能會晤。

同時，澤倫斯基表示，即使四位領袖會面，也不太可能促成持久的停火，因為普亭尚未準備好結束這場戰爭。澤倫斯基說，俄方的備忘錄「看起來像是在提出最後通牒，而非認真的提案」。

美國有線電視新聞網（CNN）引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）指出，俄方在和平備忘錄中提出兩項停火「方案」，重申其強硬的條款，烏方若是同意，相當於投降。

第一個選項是要求烏克蘭武裝部隊完全撤出烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。俄羅斯於2022年入侵期間宣布併吞這些地區，但至今未能完全控制。

第二個選項為「整體協議」（package deal），內容包括烏克蘭武裝部隊須解除武裝，並全面停止所有外國軍事援助，包括情報支援。

CNN指出，目前尚不清楚俄方是指烏克蘭可選擇其中一個選項，或是必須同意兩項。

在交換戰俘方面，俄方也提議，在特定前線區域實施2至3天的短暫停火，以利收回遺體。

另外，路透引述俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄方還表示要解決這場戰爭，國際社會必須承認克里米亞，以及俄羅斯在烏克蘭4個占領區的主權。備忘錄也重申莫斯科的要求，包括烏克蘭必須成為中立國，排除加入北約的可能性；同時要求烏克蘭保障俄語使用者的權利，將俄語列為官方語言，並立法禁止美化納粹主義。

烏方則提出草案主張海陸空全面停火，並以釋放所有戰俘及遭擄兒童作為條件，換取逐步解除對俄制裁。烏方並堅持未來加入北約的主權決策權，拒絕接受軍事限制。