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烏軍「蜘蛛網行動」奇襲 從依賴西方轉而尋求低價攻擊

編譯盧炯燊／即時報導
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報導指出，烏克蘭利用「木馬屠城」的埋伏方式，成功用無人機攻擊俄國空軍基地。照片為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。(路透)
報導指出，烏克蘭利用「木馬屠城」的埋伏方式，成功用無人機攻擊俄國空軍基地。照片為烏克蘭在頓內次克的前線部隊。(路透)

烏克蘭1日展開代號「蜘蛛網行動」(Spiderweb) 突襲俄羅斯，成功深入俄國境內打擊五個機場摧毀多達41架俄軍核轟炸機，被形容是可以載入史書的行動。美聯社報導，這次成功突襲，體現了烏克蘭的戰略，在寡不敵眾、火力不足且嚴重依賴西方國家的情況下，烏軍尋求創新且低廉有效的打法，務令俄羅斯造沉重損失。

這也是俄烏戰爭三年多來，烏方首次鎖定4000公里（近2500英里）之外的俄方腹地。

就以這次為例，烏方歷經18個月的周密準備，由總統澤倫斯基親自領軍，國家安全局局長馬柳克 (Vasyl Malyuk) 直接指揮。

根據烏方披露的細節，烏軍特工先拆解100多架無人機，然後偷運進入俄羅斯境內深入腹地重新組裝，並隱藏於經過特殊改裝和偽裝的卡車內。

行動當天，多輛卡車接近目標機場後，117架無人機同時升空，在遙距控制下開啟，對停放在機場的俄軍戰略轟炸機發動蜂群攻擊。

這些無人機單價僅數百美元，卻可精確打擊數十公里外的目標俄國空軍基地，對準造價高昂的核轟炸機。

基輔表示成功摧毀41架戰機，估計對俄軍造成70億美元損失。據悉，俄軍損失的包括圖-95及圖-22M等可搭載核武的轟炸機，以及僅有10架服役的A50「Mainstay」空中預警機。

其中受創最重的目標是位於西伯利亞伊爾庫次克州 (Irkutsk) 空軍基地，這裡與烏克蘭相隔超過4000公里 (2500英里)，大大超乎莫斯科的想像。

烏方在三年戰爭期間吃盡俄方轟炸機飛彈攻擊城市的苦頭，長期以來一直希望削弱俄軍轟炸機的能力，然而手段有限，此次攻擊是基輔最新一次成功運用突襲手段的範例，有媒體報導估計，此行動毀損了莫斯科五分之一至四分之一的長程轟炸機能力，也削弱莫斯科發動毀滅性飛彈攻擊的能力。

在俄烏談判停戰陷入僵局的背景下，這次攻擊也大大鼓舞了烏軍士氣。

馬柳克指出，「敵人以為可以肆無忌憚地轟炸烏克蘭，屠殺烏克蘭人，但事實並非如此，我們將會對俄羅斯的恐怖活動作出回應，在海、空、陸摧毀所有敵人」。

烏克蘭利用低成本的無人機，經過18個月策畫對俄國5個空軍基地發動奇襲，一舉削弱俄...
烏克蘭利用低成本的無人機，經過18個月策畫對俄國5個空軍基地發動奇襲，一舉削弱俄國長程轟炸機的作戰能力。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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