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和談前烏無人機大規模襲俄 CNN：川普公信力岌岌可危

編譯高詣軒／即時報導
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美國總統川普5月30日從賓州返抵華府。（路透）
美國總統川普5月30日從賓州返抵華府。（路透）

烏克蘭和俄羅斯2日將在土耳其伊斯坦堡重啟直接會談，美國有線電視新聞網（CNN）2日分析，原本就很難想像這次會談將產生突破，但烏國1日對俄國各地戰略基地發動大規模無人機攻擊後，任一方願意調整紅線的可能性又更低。

CNN並指，烏國在和平會談前發動無人機攻擊，讓美國總統川普的公信力岌岌可危。曾自詡能迅速解決俄烏戰爭的川普正日益受挫，如今在場邊旁觀，其外交政策的基石之一也看似搖搖欲墜。

克里姆林宮至今不願提交其同意提供的備忘錄來正式列舉停戰條件，但俄國官員向來不諱言其強硬條件，包括所有俄占區的主權、烏克蘭去軍事化、立刻鬆綁制裁，以及保證俄語人士權益等克宮所謂「去納粹化」措施。

北約透過烏克蘭等國進一步朝俄國邊境擴張等擔憂，一直是克宮眼中釘，俄方也關切被凍結的巨額境外資產命運如何。先前俄國和西方媒體都有對可能協商的領域做猜測，伊斯坦堡會談的結果也受密切關注，以觀察是否透露任何彈性。

但鑒於烏國這次無人機攻勢的亮眼成功，目前要克宮讓步可能沒得談。

此前俄國也正強化對烏國的攻擊，看似是新的夏季攻勢開端。俄國5月31日漏夜發動開戰以來最大規模對烏無人機攻擊，出動472架無人機，6月1日也對烏軍訓練據點發動飛彈攻擊，至少12人死亡。

川普一方面施壓烏克蘭總統澤倫斯基，最近也斥責俄國總統普亭，但似乎都沒讓雙方更接近和平協議。川普仍掌握有力手段，例如施加強硬新制裁，或也能調整美國軍援以顯著提高繼續打仗的成本。這些措施可能都不算決定性，但將展現美方承諾的訊號。

川普說他想做的卻只是從整場亂局退出，堅稱這是拜登、普亭和澤倫斯基的戰爭。但CNN指，抽身可能不再是選項之一，至少美國無法全身而退；川普自身對結束烏戰的堅持，以及他個人對俄烏領袖的干涉，意味川普、美國與烏戰的結局如今密不可分。

這也是為何戰場和談判桌的發展備受關注。儘管川普向來否認，但俄烏戰爭已很大程度成為川普的戰爭，美國的公信力正岌岌可危的與之牽連。

川普 俄國 烏克蘭

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