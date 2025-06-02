恐攻？俄2橋梁爆炸至少7死 與烏第二輪和談埋變數

俄羅斯1日發生兩起斷橋意外，行駛於橋上的火車及卡車墜落，至少7死。照片為救難人員在現場搶救。（路透）

俄羅斯 西部與烏克蘭 接壤的布揚斯克州和庫斯克州，先後在5月31日和6月1日發生橋梁坍塌，布州至少7人死亡、69人受傷。俄國 調查人員指稱，兩起事件是爆炸所致，官方視為恐怖攻擊進行調查。總統普亭已連夜聽取報告。

俄烏預計2日在土耳其伊斯坦堡進行第二輪高層和談，俄烏1日持續交火，為今天是否能如期舉行，埋下新變數。

俄烏官員曾於5月16日在伊斯坦堡進行第一輪和談，烏克蘭總統澤倫斯基1日稍早在社群媒體宣布，指派國防部長烏梅洛夫率領代表團參加2日的談判；但澤倫斯基稍後的貼文指俄羅斯至今尚未提出和談的備忘錄，要求俄國先停火再談，又未明確表態今天是否如期談判。

布揚斯克州一座公路橋梁5月31日當地時間晚上10時50分左右坍塌；俄國緊急事務部和地方官員說，該橋隨後墜落至下方鐵軌，導致一列火車出軌並造成傷亡。俄羅斯鐵路公司一度聲明，其運輸活動遭非法干預，但之後刪文。英國廣播公司（BBC）報導，橋梁塌時，有多輛卡車墜落。

布州的事發地點在維戈尼奇區，距俄、烏邊境約100公里(約62哩)，州長波戈馬茲表示，有47人送醫，傷者包括三名孩童，其中一人重傷，自6月2日起將為罹難者哀悼三天。俄國官媒引述醫護人員報導，死者包括火車司機員。搜救人員徹夜作業，動員約180人。

俄羅斯鐵路公司還說，檢查人員6月1日又在布州另一處發現鐵軌受損，但未詳述是否與橋梁坍塌有關。

另外，庫斯克州一座鐵路橋梁於1日約凌晨遭炸毀。代理州長金希提恩在通訊應用程式TG說，在熱列茲諾戈爾斯克區，前述橋梁於貨運列車通行時坍塌，部分車體墜落到橋下道路，火車頭起火但很快撲滅；一名火車司機員腿部受傷，和列車組員送往醫院。金希提恩也貼照片顯示出軌列車在一座受損橋梁上。

路透報導，無法獨立核實兩起爆炸是否關聯。布州和庫州在俄、烏開戰三年多來已頻繁受到烏克蘭攻擊。俄國國會上議院「聯邦院」議員克利夏斯指稱，布州事件凸顯烏克蘭已不再算是國家，淪為恐怖主義團體。

烏克蘭國防部情報總局1日聲明，俄軍貨運列車在開往克里米亞途中被炸毀，車上運載食糧和燃料，但並未承認由其所為，也沒提到導致橋梁坍塌。