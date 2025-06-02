會烏、法總統後 2黨參議員警告：普亭拖延和談 準備新攻勢
兩位資深聯邦參議員與烏克蘭總統澤倫斯基以及法國總統馬克宏先後會面後表示，俄羅斯總統普亭有意拖延和談，以便趁機發動新攻勢，認為未來兩周就是決定俄烏戰爭動向的關鍵時期。
美聯社報導，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)與康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)結束與澤倫斯基的會談後，轉往巴黎拜會馬克宏，並針對2日在伊斯坦堡(Istanbul)舉行的俄烏和談提出警告。
烏克蘭總統澤倫斯基1日貼文表示，莫斯科尚未提出任何提案，布魯曼索指控普亭故意以拖待變：「實際上就是在拖延並阻擋談判，延長對話時間以便發動攻勢，控制更多地面領土。」並強調：「普亭在玩弄川普總統，把他當傻瓜。」
葛理漢也補充道：「我們發現可靠的證據顯示，普亭將在夏季或初秋發動新攻勢，他正在為發動更多戰爭預作準備。」
布魯曼索強調對俄羅斯發動全面性制裁，可能是西方陣營遏阻克里姆林宮對烏克蘭動武的最後機會，並且獲得聯邦參院朝野兩黨全力支持；他說：「很少有什麼事能讓41名共和黨人和41名民主黨人針對單一法案達成一致共識。」
該法案針對向俄羅斯購買石油、天然氣、鈾等原物料的國家課徵500%高關稅，因為俄羅斯能源出口量約七成來自中國與印度等國，等同為俄羅斯負擔大部分戰爭經費。
兩位資深議員希望將第一手資料傳達給川普總統並爭取支持，藉以扭轉俄烏局勢，布魯曼索強調國會通過的制裁措施將使得俄羅斯經濟「陷入貿易孤島」。
葛理漢指出：「這是我在參院見過最嚴格的法案，全世界有很多牌可以用來對付普亭，我們打擊中國和印度就是因為他們是支持戰爭的機器。」並重申：「川普總統已經說過，我們兩周後就知道是否被普亭耍了。」
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