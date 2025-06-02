我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

會烏、法總統後 2黨參議員警告：普亭拖延和談 準備新攻勢

編譯俞仲慈／綜合報導
共和黨參議員葛理漢（左）與民主黨參議員布魯曼索（右）在與烏克蘭總統澤倫斯基（中）及法國總統馬克宏會談後，透露普亭正準備對基輔發動更多攻勢。（歐新社）
共和黨參議員葛理漢（左）與民主黨參議員布魯曼索（右）在與烏克蘭總統澤倫斯基（中）及法國總統馬克宏會談後，透露普亭正準備對基輔發動更多攻勢。（歐新社）

兩位資深聯邦參議員與烏克蘭總統澤倫斯基以及法國總統馬克宏先後會面後表示，俄羅斯總統普亭有意拖延和談，以便趁機發動新攻勢，認為未來兩周就是決定俄烏戰爭動向的關鍵時期。

美聯社報導，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)與康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)結束與澤倫斯基的會談後，轉往巴黎拜會馬克宏，並針對2日在伊斯坦堡(Istanbul)舉行的俄烏和談提出警告。

烏克蘭總統澤倫斯基1日貼文表示，莫斯科尚未提出任何提案，布魯曼索指控普亭故意以拖待變：「實際上就是在拖延並阻擋談判，延長對話時間以便發動攻勢，控制更多地面領土。」並強調：「普亭在玩弄川普總統，把他當傻瓜。」

葛理漢也補充道：「我們發現可靠的證據顯示，普亭將在夏季或初秋發動新攻勢，他正在為發動更多戰爭預作準備。」

布魯曼索強調對俄羅斯發動全面性制裁，可能是西方陣營遏阻克里姆林宮對烏克蘭動武的最後機會，並且獲得聯邦參院朝野兩黨全力支持；他說：「很少有什麼事能讓41名共和黨人和41名民主黨人針對單一法案達成一致共識。」

該法案針對向俄羅斯購買石油、天然氣、鈾等原物料的國家課徵500%高關稅，因為俄羅斯能源出口量約七成來自中國與印度等國，等同為俄羅斯負擔大部分戰爭經費。

兩位資深議員希望將第一手資料傳達給川普總統並爭取支持，藉以扭轉俄烏局勢，布魯曼索強調國會通過的制裁措施將使得俄羅斯經濟「陷入貿易孤島」。

葛理漢指出：「這是我在參院見過最嚴格的法案，全世界有很多牌可以用來對付普亭，我們打擊中國和印度就是因為他們是支持戰爭的機器。」並重申：「川普總統已經說過，我們兩周後就知道是否被普亭耍了。」

普亭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

網路影片冒巨大濃煙…俄最大核潛基地爆炸？ 當局駁斥

下一則

波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出

延伸閱讀

烏動員117架無人機 澤倫斯基：3年戰爭最遠距任務

烏動員117架無人機 澤倫斯基：3年戰爭最遠距任務
澤倫斯基接受俄國提議 烏克蘭出席6/2和談

澤倫斯基接受俄國提議 烏克蘭出席6/2和談
俄副外長：普亭擬9月訪問中國 出席抗日勝利80周年紀念活動

俄副外長：普亭擬9月訪問中國 出席抗日勝利80周年紀念活動
普亭禮遇安倍遺孀 日媒：想拉攏日本

普亭禮遇安倍遺孀 日媒：想拉攏日本

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了