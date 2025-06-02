會烏、法總統後 2黨參議員警告：普亭拖延和談 準備新攻勢

共和黨參議員葛理漢（左）與民主黨參議員布魯曼索（右）在與烏克蘭總統澤倫斯基（中）及法國總統馬克宏會談後，透露普亭正準備對基輔發動更多攻勢。（歐新社）

兩位資深聯邦參議員與烏克蘭總統澤倫斯基 以及法國總統馬克宏先後會面後表示，俄羅斯 總統普亭 有意拖延和談，以便趁機發動新攻勢，認為未來兩周就是決定俄烏戰爭動向的關鍵時期。

美聯社報導，南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)與康州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)結束與澤倫斯基的會談後，轉往巴黎拜會馬克宏，並針對2日在伊斯坦堡(Istanbul)舉行的俄烏和談提出警告。

烏克蘭總統澤倫斯基1日貼文表示，莫斯科尚未提出任何提案，布魯曼索指控普亭故意以拖待變：「實際上就是在拖延並阻擋談判，延長對話時間以便發動攻勢，控制更多地面領土。」並強調：「普亭在玩弄川普總統，把他當傻瓜。」

葛理漢也補充道：「我們發現可靠的證據顯示，普亭將在夏季或初秋發動新攻勢，他正在為發動更多戰爭預作準備。」

布魯曼索強調對俄羅斯發動全面性制裁，可能是西方陣營遏阻克里姆林宮對烏克蘭動武的最後機會，並且獲得聯邦參院朝野兩黨全力支持；他說：「很少有什麼事能讓41名共和黨人和41名民主黨人針對單一法案達成一致共識。」

該法案針對向俄羅斯購買石油、天然氣、鈾等原物料的國家課徵500%高關稅，因為俄羅斯能源出口量約七成來自中國與印度等國，等同為俄羅斯負擔大部分戰爭經費。

兩位資深議員希望將第一手資料傳達給川普總統並爭取支持，藉以扭轉俄烏局勢，布魯曼索強調國會通過的制裁措施將使得俄羅斯經濟「陷入貿易孤島」。

葛理漢指出：「這是我在參院見過最嚴格的法案，全世界有很多牌可以用來對付普亭，我們打擊中國和印度就是因為他們是支持戰爭的機器。」並重申：「川普總統已經說過，我們兩周後就知道是否被普亭耍了。」