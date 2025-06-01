烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

在這張未註明日期的照片顯示，烏克蘭安全局局長馬柳克正在研究俄國戰略空軍基地的地圖。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭 安全局（SBU）消息，烏克蘭軍方6月1日展開代號「蜘蛛網」（Spiderweb）的行動，將攜帶爆裂物的無人機藏進木製棚屋屋頂，以卡車送到深入俄羅斯 境內超過4000公里處，並對多座空軍基地的轟炸機發動奇襲。這次行動發生在俄烏於伊斯坦堡和談前夕，是烏克蘭自戰爭以來對俄羅斯空軍基地最具野心的同步打擊。

SBU消息人士指出，4座相距數百公里的俄軍空軍基地中，有大量轟炸機「集體燃燒」，並透露此次行動所使用的無人機是從俄羅斯境內的卡車發射。

烏克蘭總統澤倫斯基6月1日晚間發表演說稱，這項行動策畫超過一年半，並且出動117架無人機，「此次行動的規畫、組織與各項細節皆準備周全，可說是一場絕對獨一無二的行動。」

SBU消息人士表示，這次行動在後勤上極為複雜，無人機被藏在木製棚屋內，由卡車運入俄境。這名消息人士表示，「無人機就藏在已經放上卡車的木製棚屋下。時機一到，屋頂會由遠端操控打開，無人機便升空攻擊俄軍轟炸機」。

一段疑似攻擊的影片顯示，無人機從卡車上升空，背景中可見車輛行駛在鄰近公路上；另一張影像則可見卡車屋頂掉落在地。 該消息人士補充，參與行動的人員現已返回烏克蘭。

根據SBU資料，超過40架俄羅斯軍機被擊中，其中包括Tu-95與Tu-22M3戰略轟炸機，以及1架俄軍僅存不多的A-50預警機。該行動估計造成約70億美元損失，並摧毀俄羅斯主要空軍基地34%的戰略巡弋飛彈載具。

此次被鎖定的空軍基地包括位於俄羅斯遠東伊爾庫次克市（Irkutsk）北邊的貝拉雅（Belaya）空軍基地，距烏克蘭邊境 約4500公里，以及西部梁贊州的佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地，距烏邊界約520公里，是俄軍戰略轟炸機訓練中心。

北極圈內摩爾曼斯克附近的奧列尼亞（Olenya）空軍基地與伊萬諾沃（Ivanovo）空軍基地也遭攻擊，其中伊萬諾沃基地主要駐紮俄軍運輸機部隊。

俄羅斯國防部也證實，烏克蘭6月1日對俄羅斯境內5個地區的空軍基地發動無人機攻擊，並將其定性為「恐怖襲擊」。

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