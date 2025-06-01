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和談前夕俄烏突戰雲密布 伊斯坦堡會談籠罩陰霾

中央社莫斯科/基輔1日綜合外電報導
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俄羅斯布揚斯克州一座公路橋梁發生爆炸而坍塌，砸中下方鐵軌上一列開往莫斯科的列車，造成7死69傷。現場正在吊起受損的列車。(歐新社)
俄羅斯布揚斯克州一座公路橋梁發生爆炸而坍塌，砸中下方鐵軌上一列開往莫斯科的列車，造成7死69傷。現場正在吊起受損的列車。(歐新社)

烏克蘭俄羅斯和談前夕戰事突然升高，包括基輔展開衝突以來最大規模無人機戰役、俄方可搭載核武轟炸機遇襲，以及俄羅斯公路橋梁爆炸坍塌導致下方客運列車出軌。

路透報導，連日以來，外界一直無法確定基輔是否會出席預定明天在土耳其伊斯坦堡進行的新一輪和談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天終於鬆口表示，將由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團，與俄方官員進行第2輪直接和談。

超過一周前的首輪談判雖然促成最大規模戰俘交換行動，卻給人雙方沒有就如何終戰達成絲毫共識的感覺。

而就在和談前夕，戰事卻突然升高。

與烏克蘭接壤的俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）一座公路橋梁發生爆炸而坍塌，砸中下方鐵軌上一列開往莫斯科的客運列車，導致列車出軌，車上當時有388名乘客。這起事件造成7人死亡、69人受傷。

烏克蘭情報官員指出，烏方今天還深入西伯利亞（Siberia）攻擊可搭載核武的俄羅斯長程轟炸機。基輔進行這種打擊距離前線縱深超過4300公里的攻擊行動，截至目前為止這是第一次。

這名官員表示，這項行動涉及將攜帶爆炸物的無人機藏進木製棚屋屋頂內，裝上卡車運送到遇襲空軍基地的外圍，還說共有41架俄羅斯戰機被擊中。

美國新聞網站Axios記者芮維（Barak Ravid）在社群平台X上引述未具名烏克蘭官員指出，烏方這起攻擊沒有事先通知美國總統川普政府。

與此同時，烏克蘭空軍指出，俄羅斯於夜間發動472架無人機攻勢，為開戰以來最大一波夜襲行動，並表示俄方還發射7枚飛彈。

俄羅斯表示，俄軍已深入挺進烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）。親烏克蘭的公開來源地圖顯示，俄羅斯5月共奪下450平方公里烏克蘭領土，推進速度創下至少6個月來之最。

川普要求俄、烏言和，並揚言否則將撒手不管，這可能導致資金和武器儲備遠不及美國的歐洲列強得一肩扛下支持烏克蘭之責。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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