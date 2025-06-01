俄羅斯沒給和平提案內容 俄烏6/2二輪談判烏未點頭參加

烏克蘭總統澤倫斯基（左中）在基輔與土耳其外交部長費丹等人進行會議。（歐新社）

路透5月30日報導，美國和俄羅斯 要求烏克蘭 承諾出席6月2日的新一輪和談，但基輔抗拒兩國壓力，要求先看到俄方提案內容。具影響力美國參議員則警告，莫斯科將因美國新一輪制裁而受「重創」。另外，烏克蘭東北部蘇米州5月31日對遭轟炸的11座村莊下達強制撤離令，以防俄軍攻擊。

美國總統川普敦促莫斯科和基輔合作，以達成協議、結束已持續3年多的戰爭。俄國提議6月2日在土耳其 伊斯坦堡與烏克蘭官員舉行第二輪面對面談判。

但基輔說，他們致力於尋求和平，要求先看到俄方提案內容。烏克蘭總統澤倫斯基5月30日在基輔接見土耳其外長費丹（Hakan Fidan）後，在社群媒體X說，「為了使會談有意義，議程必須明確，談判須妥善準備」。他以俄方沒提供前述文件為例，表示「遺憾的是，俄國正竭盡所能，確保可能的下一場會議沒結果」。

澤倫斯基也說，30日已和土耳其總統厄多安通話，商討烏方參加6月2日會議的條件。他沒有承諾烏克蘭將與會，但說確實與厄多安討論到安排烏、俄、土、美領袖舉行四邊會談的可能性。

具影響力的美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢5月30日訪問基輔時說，共和黨主導的參院接下來將繼續推進一項對俄制裁法案。

中央社引述法新社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）將於6月5日赴白宮與美國總統川普會面，雙方將商討俄烏戰爭和中東衝突，以及陷入緊張的貿易關係。這次會談將是梅爾茨5月初就任總理以來首次正式訪問美國，也是2位領導人首次會面。

德國總理府發言人柯內留斯（Stefan Kornelius）表示，會談重點將是德美關係，以及「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、中東局勢和貿易政策」。

另據美國國會山莊報31日報導，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在烏克蘭敖德薩舉行的黑海安全論壇（Black Sea Security Forum）上表示，若美國承認克里米亞為俄羅斯領土，「將是史詩級的錯誤」。

龐培歐說：「我理解大家的挫折感…我對於目前能做到的事並不抱持天真，但這不代表我們該說，『好吧，我們決定放棄了。』」

龐培歐指出，美國在2014年沒有採取足夠行動阻止俄國總統普亭的侵略，導致失去了威懾力；他也對美方未能阻止2022年戰事爆發深感遺憾。