烏未承諾6/2出席和談 要求俄先提交和平備忘錄

烏克蘭總統澤倫斯基（左中）在基輔與土耳其外交部長費丹等人進行會議。（歐新社）

烏克蘭 針對美國和俄羅斯 要求承諾6月2日出席新一輪和談的壓力予以抗拒，要求先看到俄方提案內容。具影響力美國參議員則警告，莫斯科將因美國新一輪制裁而受「重創」。

路透報導，美國總統川普敦促莫斯科和基輔合作，達成結束已經持續3年戰爭的協議，俄羅斯提議6月2日在土耳其 伊斯坦堡與烏克蘭官員舉行第2輪面對面談判。

基輔表示，他們致力於尋求和平，正在等待俄方提出備忘錄，說明提案內容。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在基輔接見土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）後，在社群媒體平台X上寫道：「為了使會談有意義，議程必須明確，談判必須妥為準備。」

他舉俄羅斯沒有提供文件為例表示：「遺憾的是，俄羅斯正在竭盡所能，確保可能的下一場會議沒有結果。」

兩國代表團16日在伊斯坦堡談判，但除了交換囚犯協議之外，幾乎沒有取得任何成果。

澤倫斯基說，他和土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天通電話，針對烏克蘭參加俄羅斯所提6月2日會議的條件進行商討。他沒有承諾烏克蘭將與會，但表示他和厄多安確實討論到安排烏克蘭、俄羅斯、土耳其和美國領導人進行四邊會談的可能性。

美國國會一些共和黨人和白宮顧問已敦促川普最終接受對俄羅斯祭出新制裁，向莫斯科施壓。

有影響力的共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）訪基輔時說，共和黨主導的美國參議院預計下周繼續推進一項對俄制裁法案。