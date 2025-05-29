烏控戰俘遭虐死 遺體歸還俄誆稱中風 擬提國際訴訟
根據人權團體、聯合國及烏克蘭政府資料，自俄烏戰爭爆發以來，至少有206名烏克蘭戰俘在俄方囚禁期間死亡，其中多數疑因遭虐致死。烏克蘭方面指控，部分遺體顯示遭受酷刑或缺乏醫療照護，並計畫向國際刑事法院提起戰爭罪訴訟。
美聯社報導，俄羅斯近期移交部分烏克蘭戰俘遺體後，該社訪問21名死者家屬及法醫。多名法醫指出，部分遺體顯示明顯創傷或腐化痕跡，認為俄方可能有系統性施加酷刑，導致戰俘死亡。
報導提到，其中一名烏軍戰俘，59歲的赫里霍里耶夫（Serhii Hryhoriev）在遺體被歸還時，俄方聲稱其死於中風。然而，烏克蘭方面經法醫解剖發現，他的腹部曾遭重擊，導致脾臟破裂並大量出血死亡。
此外，上月烏克蘭女記者羅什奇娜（Victoria Roshchyna）遺體透過戰俘遺體交換返國後，引發爭議。羅什奇娜的家屬與法醫發現其舌骨斷裂、眼睛與喉部器官被摘除，身上多處可見疑似虐待痕跡。
烏方法醫指出，不少交還的遺體已有明顯腐化或肢體殘缺，顯示可能遭受飢餓、酷刑或因醫療資源不足而死亡，俄方試圖掩飾真實死因。
聯合國2024年報告指出，約95%獲釋的烏克蘭戰俘曾在拘禁期間遭遇系統性酷刑。聯合國報告同時指出，部分俄軍戰俘在烏克蘭境內也有遭到不當對待的情況，但多數發生於非正式設施，規模與系統性遠低於俄方。
另據金融時報分析俄羅斯招聘廣告發現，當地薪資成長明顯放緩，2025年初新職缺的薪資漲幅較去年底近乎腰斬，反映勞動市場降溫；然而，民調顯示多數民眾仍覺財務穩定，對俄烏戰爭的支持度未見顯著下滑。
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