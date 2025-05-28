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俄3理由嫌梵蒂岡不適合談判 普亭理想地點曝光

編譯中心／綜合27日電
外傳莫斯科認為梵蒂岡並非舉行俄烏談判的適當場域；圖為俄羅斯總統普亭26日在克里姆林宮與商界成員舉行會議。（路透）
外傳莫斯科認為梵蒂岡並非舉行俄烏談判的適當場域；圖為俄羅斯總統普亭26日在克里姆林宮與商界成員舉行會議。（路透）

路透26日引述三名俄羅斯高層消息人士報導指出，莫斯科認為梵蒂岡並非舉行俄烏談判的適當場域有三大理由，因為梵蒂岡是天主教的大本營，而且被北約兼歐盟成員國義大利包圍環繞，加上許多俄羅斯官員遭到西方國家制裁恐怕無法出席。

美俄領袖上周結束通話後，美國總統川普拋出梵蒂岡有意主持俄烏談判；梵蒂岡至今尚未對此發表公開評論，但是義大利總理梅洛尼上周轉達，良十四世有意願主持談判。

一位不具名的克宮高層人士表示：「在俄羅斯看來，梵蒂岡絕對不具備解決如此複雜衝突的實力。」事實上，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）23日曾表示，選在梵蒂岡這個想法「稍嫌思慮不周」。

三名消息人士指出原因包括，俄羅斯與烏克蘭均是以東正教為主的國家，並非天主教國家，而且梵蒂岡被義大利環繞，義大利作為北約兼歐盟成員國，支持烏克蘭的立場鮮明，並多次主張對俄羅斯實施制裁。

除此之外，消息人士強調，自從俄烏爆發戰爭，俄羅斯飛往歐洲的直航班機都已中斷，加上歐盟針對俄羅斯官員實施多項制裁限制，因此要讓莫斯科高官前往梵蒂岡非常困難。

路透引述一名俄羅斯官員反諷：如果有比梵蒂岡更合適的地點，大概就是海牙了。國際刑事法院位於海牙，該法院現以戰爭罪對普亭發布逮捕令。

俄羅斯消息人士表示，他們認為土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等國，可能是較為合適的談判地點。

另據路透報導，國際奧會（IOC）27日表示，因2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭而遭到禁止參加奧運的俄國代表隊，明年米蘭─柯蒂納冬季奧運仍維持禁賽。意味其強大的男子冰上曲棍球隊也無法參賽。

去年巴黎夏季奧運有為數不多的俄羅斯和白俄羅斯選手參加，他們是在經過國際奧會嚴格審查後獲准以個人中立運動員身分參賽；但所有團隊賽事兩國隊伍都不得參加。

另一方面，國際滑冰總會（ISU）近期批准給予4名俄羅斯男子和女子單人花式滑冰選手個人中立運動員身分，讓他們能夠爭取明年冬奧參賽資格。

美俄領袖上周結束通話後，美國總統川普拋出梵蒂岡有意主持俄烏談判，但梵蒂岡至今未對...
美俄領袖上周結束通話後，美國總統川普拋出梵蒂岡有意主持俄烏談判，但梵蒂岡至今未對此發表公開評論。圖為教宗良14世25日於聖母大殿陽台向信眾揮手致意。(路透)

白俄羅斯 梵蒂岡 義大利

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