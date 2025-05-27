川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

隨著俄烏談判陷入停滯，美國總統川普 再度表達不滿，稱俄羅斯 總統普亭 「在玩火」。對此，俄羅斯安全高層麥德維夫（Dmitry Medvedev）回應警告，唯一值得擔心的糟糕事情是第三次世界大戰。另外，普亭上周與川普通話承諾近日內提出「和平備忘錄」，但美方至今仍未收到。

川普27日在社群發文表示：「普亭不明白，如果不是因為我，俄羅斯早就已經發生非常糟糕的事情，我指的是非常糟糕的那種。普亭在玩火！」

衛報報導，麥德維夫同日在X回應寫道：「關於川普提到普亭『玩火』，以及『俄羅斯會發生非常糟糕的事』。我只知道一件真正糟糕的事──第三次世界大戰。我希望川普明白這一點！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據一名美國官員與白宮官員透露，川普19日結束與普亭通話後，普亭承諾接下來幾天內擬定並提出「和平備忘錄」，列出俄方對烏克蘭停火的條件。

但消息人士指出，距離美俄通話結束過去超過一周，美方仍未收到俄羅斯方面的這份文件。知情人士表示，川普對衝突現況感到憤怒，正在考慮於接下來幾天對莫斯科實施新一輪制裁。