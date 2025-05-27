土耳其外長訪莫斯科 與普亭商討俄烏和談

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan，左）27日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，右）在莫斯科見面。美聯社

土耳其 外交部消息人士表示，俄羅斯 總統普亭和土耳其外交部長費丹26日在莫斯科商討結束烏克蘭 戰爭事宜，以及自從俄烏本月稍早在伊斯坦堡直接談判以來的情勢發展。

路透報導，費丹（Hakan Fidan）正對莫斯科進行為期兩天訪問。消息人士表示，他26日會見普亭（Vladimir Putin）和俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）。費丹27日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

俄、烏尚未就進一步談判時程或地點達成共識，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其已一再表示願意提供場地。

俄、烏談判代表本月稍早在伊斯坦堡展開自從2022年3月以來首場談判，雖然沒有就停火達成共識，但是雙方同意交換1000名戰俘，並以書面方式提出可能停火的條件。

這位土耳其消息人士表示，普亭接見費丹時商討「最近為結束烏克蘭和俄羅斯戰爭而採行的倡議、伊斯坦堡談判之後的事態發展」。

費丹本周稍晚也可望訪問基輔會見烏方官員，了解伊斯坦堡會談的後續進展。

俄方消息人士曾經表示，他們認為土耳其、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼是可能的後續談判合適場所。

與此同時，俄羅斯27日指控烏克蘭為破壞和平談判而升高空中火力，強調俄方大規模攻勢是針對烏克蘭無人機攻擊的「回應」。

莫斯科26日發動自從2022年對烏克蘭展開全面攻勢以來最大規模空中攻擊行動。

俄羅斯國防部指出，「基輔在一些歐洲國家支持下，採取一系列挑釁作為阻撓俄羅斯提倡的談判」，並表示打擊烏克蘭「是針對俄羅斯各州遭受大規模烏克蘭無人機攻擊所作回應」。

莫斯科表示，自從20日以來有1465架烏克蘭無人機來襲，俄軍因而展開攻勢。