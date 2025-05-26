傳華府1周內對俄祭出新制裁 川普因3關鍵尚未動手

川普26日於維吉尼亞州阿靈頓國家公墓參加美國國殤紀念日活動。(路透)

華爾街日報26日引述多名知情人士報導，川普 總統不滿俄烏談判進展緩慢，加上俄羅斯總統普亭 持續攻擊烏克蘭，川普考慮本周對莫斯科祭出制裁。另外，倘若俄烏和談未能突破，川普可能完全退出斡旋。多位官員透露，川普之所以遲遲未加強對俄方施壓有3個關鍵：厭惡澤倫斯基 同意停火又推動制裁、憂心對美俄關係適得其反，以及自認了解普亭。

其中一名知情人士透露，新一波制裁可能不包含銀行制裁，目前正在考慮其他施壓普亭讓步、開始談判的選項；川普最終也有可能決定不實施任何新制裁。

還有知情川普想法的人士表示，川普已經對和談進程感到厭倦，若最後的努力無效，他考慮完全放棄參與談判。這對於曾放話24小時結束戰爭的川普而言是重大轉變，同時凸顯美俄關係進一步惡化。

若美國退出和平進程，目前尚不清楚後續將如何發展，也不清楚川普是否仍會繼續提供烏克蘭軍事援助。

數周以來，川普忽視外界甚至盟友施壓，拒絕譴責普亭未同意烏方停火提案。對此，官員透露有3個關鍵因素影響川普決策。

首先是川普對烏克蘭總統澤倫斯基的厭惡，他認為澤倫斯基一方面支持停火，另一方面又推動制裁，反而助長衝突。

再者，川普始終認為對俄羅斯實施更多制裁不會削弱其戰爭能力，反而會阻礙美俄重建經濟關係。

最後，川普自認為了解普亭，並相信普亭會出於個人情誼停戰。但在19日川普與普亭的通話中，普亭拒絕停火，讓川普對普亭的看法開始轉變。