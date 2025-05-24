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普亭下令邊境設安全緩衝區 烏轟侵略「俄是和平的阻礙」

編譯中心／綜合23日電
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俄羅斯總統普亭9日在莫斯科市中心紅場參加紀念二戰勝利80週年的勝利日閱兵式後離場。（路透）
俄羅斯總統普亭9日在莫斯科市中心紅場參加紀念二戰勝利80週年的勝利日閱兵式後離場。（路透）

俄烏23日換俘前夕，俄羅斯總統普亭22日宣布，已責成軍方在毗鄰烏克蘭的邊境設立「安全緩衝區」。烏克蘭外交部發言人蒂奇（Heorhii Tykhyi）批評此計畫「具侵略性」，指「俄羅斯是和平的阻礙」。

俄羅斯官媒RT與衛星通訊社報導，普亭在一場專門討論庫斯克、別爾哥羅德和布良斯克等邊境各州局勢的政府會議中發表上述講話，會中亦討論針對當地居民的額外支援措施。

普亭表示：「我已經說過，我們決定沿著邊境建立必要的安全緩衝區，我國武裝部隊目前正在完成這個任務，正在積極壓制敵方火力點，正在進行工作」。他並指示須「恢復重建邊境被毀的一切」，助民返鄉。據悉，普亭將為「重建」計畫另開專會。

RT指出，普亭在2024年3月就曾首次提出，在由烏克蘭控制的邊境地區設立「某種安全隔離帶」（certain cordon sanitaire）的構想，並表示莫斯科最終可能會「被迫」採取此舉，以保護邊境各州的平民免受烏克蘭長程打擊的威脅。

普亭當時也曾表示，如果「我們認為時候合適」，俄軍將建立一個「對手相當難以用其武器，特別是主要來自外國的武器，突破的安全區」。

RT指出，普亭是在烏軍對庫斯克州利戈夫（Lgov）鎮發動無差別打擊之後發表這項聲明。此次襲擊造成至少12名平民受傷，其中包括2名兒童。

庫斯克代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）指出，襲擊目標為庫斯克─雷爾斯克（Kursk-Rylsk）公路進入該鎮附近地區。媒體報導顯示，此次攻擊至少動用3枚由美國援助的「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統所發射的火箭彈。

而俄羅斯與烏克蘭23日也兌現承諾，各自釋放390名囚犯，稱雙方未來數天將釋放更多人。

路透報導，俄烏交戰3年多以來，上周首次直接談判，雖未能達成停火協議，但同意各自交換1000名囚犯，這是雙方談判後為了邁向和平所採取的唯一具體行動。

俄羅斯國防部表示，獲釋的俄國人目前在毗鄰烏克蘭的白俄羅斯接受心理和醫療協助，之後再回到俄國接受進一步照料。這些人包含烏克蘭入侵俄國庫斯克州（Kursk）時俘獲的平民。

烏克蘭總統澤倫斯基公布獲釋俘虜的照片，他們全都剃了頭，裹著烏克蘭國旗慶祝重獲自由。

俄羅斯與烏克蘭23日各自釋放390名囚犯，稱雙方未來數天將釋放更多人。（歐新社）
俄羅斯與烏克蘭23日各自釋放390名囚犯，稱雙方未來數天將釋放更多人。（歐新社）

烏克蘭 普亭 白俄羅斯

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