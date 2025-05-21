俄稱擊落232架烏克蘭無人機 莫斯科機場暫停航班起降

圖為5月17日在烏克蘭東北部蘇米州比洛皮利亞(Bilopillia)附近道路上，一輛巴士遭到俄軍砲擊，造成9死4傷。歐新社

俄羅斯今天表示，防空部隊在俄國 多個地區上空擊落至少232架烏克蘭 無人機，包括一些接近首都莫斯科的無人機，莫斯科的機場因此短暫關閉，以確保航班安全無虞。

路透報導，正當俄烏與歐美大國考慮如何結束持續3年多的俄烏衝突時，無人機作戰仍未停歇，前線一些區域的戰鬥也愈來愈激烈。

俄國國防部 今天表示，已摧毀至少232架烏克蘭無人機，大部分是在俄國西部毗鄰烏國的地區上空擊落，但也有一些無人機逼近莫斯科。這座城市及其周邊地區有2100萬人口。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，3架無人機在飛往首都途中被擊落，首都3座主要機場短暫停止航班起降，隨後恢復運作。

目前並未傳出人員傷亡，但烏克蘭軍方表示，其無人機擊中位於奧勒爾州（Oryol）的博爾霍夫斯基半導體設備廠（Bolkhovsky Semiconductor Devices Plant），並稱該廠為俄國戰鬥機及飛彈製造商供應產品。

俄烏戰爭已導致數十萬人死亡。烏克蘭國家衛隊今天表示，俄軍昨天發射飛彈攻擊烏軍一處靶場，造成正在受訓的6名軍人死亡及至少10人受傷，該部隊指揮官已遭停職。

俄國國防部昨天則宣稱，這座位於烏國東北部蘇米州（Sumy）的訓練營遭飛彈攻擊，多達70名烏軍死亡，其中包括20名教官。