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雙普通話後川普變立場 暗示美退出俄烏調解「挺雙邊談判、拒制裁」

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（左）與普亭會面的檔案照。（路透）
川普總統（左）與普亭會面的檔案照。（路透）

紐約時報報導，美國與俄羅斯領袖19日通話討論俄烏停火，美國總統川普改變立場，不再要求俄羅斯立即在烏克蘭停火，轉而支持俄羅斯總統提出與烏克蘭展開談判的意願，同時表態不會加入歐洲對俄羅斯實施新一波制裁。川普通話後的言論暗示美國將退出俄烏調解過程。

川普表示，他與普亭通話兩小時後，對方已同意「立即」與烏克蘭展開直接談判，旨在達成停火與更廣泛的和平協議，結束戰爭。他強調，由交戰雙方親自協商條件最為妥當，「因為只有他們才知道談判細節，外人難以掌握。」

這番說法與他先前研擬對俄羅斯施壓的態勢形成對比。川普4月才威脅若普亭「不想停戰」將對俄祭出新一波銀行制裁，聲稱對方「需要用不同方式來對付」。

儘管川普宣稱這是普亭的讓步，事實上這反而更接近俄方一貫主張：以漫長談判取代立即停火。

另外，川普也表現出願意將調解者角色交給更高的權威機構教廷。在聲明中提到，梵蒂岡已表達希望主持即將到來的談判，並呼籲：「讓和平進程開始吧！」

金融時報指出，這也暗示川普將退出俄烏達成協議的過程，而華府不再充當調解人。

川普表示，在與普亭通話結束後，他立即向澤倫斯基，以及英國、法國、德國、義大利、芬蘭與歐盟執委會等領袖共同說明了這次對話內容。

德國總理梅爾茨表示，通話中所有與會者「重申願意密切支持烏克蘭走向停火的道路」。

但兩名知情人士透露，川普在與歐洲領袖的通話中明確表示，美國將抽身、不再介入這場衝突，而是由烏克蘭與俄羅斯直接協商停火。

一名熟悉通話內容的人士表示，與會領袖對川普描述「已達成的共識」感到震驚。他補充說，很明顯川普「並不打算對普亭施加更大壓力，促使其真誠談判」。

基輔獨立報引述美國有線電視新聞網（CNN），川普不會對俄羅斯施加進一步制裁，原因是「目前仍有可能」在停火進程上取得進展。

川普在白宮告訴記者：「我認為還有機會做成一些事，而如果你在這時施壓，事情也可能變得更糟。」

如今，川普似乎準備退居二線，鼓勵俄烏兩國直接協商。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示憂慮，19日在與川普通話兩次後，澤倫斯基指出：「談判過程必須納入美國與歐洲的適當層級代表。」

川普通話後轉向經濟利益角度，強調戰爭結束後俄羅斯希望與美國展開「大規模貿易」，將終戰描繪成一場商機，而非外交勝利。

川普 俄羅斯 烏克蘭

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