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歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁

中央社布魯塞爾/倫敦20日綜合外電報導
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歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。歐新社
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。歐新社

歐洲聯盟（EU）今天正式通過對俄羅斯的第17輪制裁，鎖定屬於俄國「影子艦隊」的油輪。同日英國政府也公布100項針對俄國的新一波制裁，藉以支持烏克蘭

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群平台X寫道：「歐盟已通過對俄羅斯的第17輪制裁，鎖定將近200艘影子艦隊（shadow fleet）船隻。」

卡拉斯曾說，影子艦隊是指俄國為規避西方對烏克蘭戰爭做出的有關制裁，而使用的非正式船隻。這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油，資助俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的資金。

歐盟第17輪制裁的內容包括增列近200艘影子艦隊油輪進入黑名單，以及再對數十名俄國官員實施凍結資產與簽證禁令。而且，歐盟針對俄國據信對歐盟發動的「複合式攻擊」，採取了進一步制裁措施。

俄羅斯上周末對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動創紀錄的無人機攻擊後，英國政府今天公布對俄羅斯的新一輪制裁，共有100項措施。

英國外交部在聲明中表示，新制裁鎖定「支援俄羅斯軍事機器、能源出口及資訊戰的實體」。

英國也對俄國全面侵略烏克蘭後幫忙資助戰爭的金融機構實施制裁。與此同時，據悉英國及其盟邦正在討論收緊油價上限、打擊俄國「關鍵石油收入」的計畫。

英國外交部還說，俄國17日出動273架無人機攻擊烏克蘭城市，為開戰後最大規模的無人機攻勢，「烏克蘭及全世界人民為（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的侵略付出代價，現在他得為迴避和平付出代價」。

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，他與普亭通話2小時，「進展非常順利」，俄烏將立即針對停火展開談判。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄國並未認真參與和談，他在社群媒體貼文中寫道：「顯然俄羅斯正試圖拖延時間，以延續其戰爭及占領」。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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