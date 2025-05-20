WSJ：澤倫斯基想拉攏川普卻沒效

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)想要拉攏川普，幾乎全面接受川普一切要求，不過討好策略到頭來卻沒有任何成效。（歐新社）

華爾街日報(WSJ)20日報導，烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在白宮橢圓形辦公室被川普 總統當面警告「你手上已經沒牌」之後，接下來幾個月裡想要拉攏川普，幾乎全面接受川普一切要求，不過討好策略到頭來卻沒有任何成效。報導指出，如今看來，牌局從一開始就對澤倫斯基不利。

澤倫斯基接受美國提出的無條件停火協議，跟美國簽署了白宮視為支持但書的礦產協議，後來飛到土耳其參加俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)要求的對話。就在同一時間，澤倫斯基不斷敦促川普向俄羅斯施壓，希望俄方同意停火。

三個月過去，澤倫斯基的運籌帷幄幾乎沒有任何效果。川普19日與普亭通電話兩小時之後，態度傾向支持俄方主張，也就是先談判後停火。川普還表示，如果俄烏雙方無法達成協議，美國就不再介入。

普亭不願簽署30天停火協議，但川普19日並沒有像先前揚言所說對俄羅斯祭出更多制裁，僅說俄羅斯與烏克蘭應該自行想辦法談判。

澤倫斯基與芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)談話後，呼籲各國對俄羅斯進一步制裁，逼迫克里姆林宮結束對烏克蘭長達三年的侵犯。

報導指出，澤淪斯基態度放軟之後對川普言聽計從，4月底因此獲得在梵蒂岡與川普一對一見面的機會，兩人關係似乎有機會修補。不過，川普現在則未普亭的停火主張背書，也就是停火必須以烏克蘭接受俄羅斯開出條件為前提，讓烏克蘭基本上成為俄羅斯附庸。

「卡內基俄羅斯歐亞中心」(Carnegie Russia Eurasia Center)俄羅斯資深研究員史塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)表示，對普亭來說，美國退出俄烏談判過程是「可以接受的結果」，普亭關注重點在於讓烏克蘭盡可能做出更多讓步。

史塔諾瓦亞說，普亭到生命結束之前都會窮盡一切所能爭奪烏克蘭，「他對烏克蘭非常執著，認為俄羅斯如果無法在烏克蘭達成目的，在俄羅斯國內必將面臨毀滅。他也認為一定有辦法完成心願」。

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