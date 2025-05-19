我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

澤倫斯基通話川普後 稱考慮召開烏俄美歐英會談

中央社／基輔19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普兩度通話後，他今天表示，基輔及合作夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟國家和英國舉行高層會談，這是推動結束俄烏戰爭的舉措之一。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於烏克蘭首都基輔告訴記者，「我們正考慮召開所有各方的高層會議」，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

法新社報導，澤倫斯基還指出，對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早談到與川普（Donald Trump）通話討論的和平備忘錄，他並不了解相關細節，但願意審視俄方的提案。

他提到：「一旦我們收到俄方的備忘錄或提案，我們將能依據內容制定自身的願景目標。」

澤倫斯基還排除撤軍烏克蘭東部和南部地區的可能性，拒絕了俄國所提出的結束戰爭條件，即是完全放棄頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

俄國聲稱已經併吞烏克蘭這4個地區，但尚未完全掌控。

川普今天跟蒲亭通話前，澤倫斯基曾要求川普不要在「沒有我們」參與的情況下，就做出有關烏克蘭的決定，「對我們來說，這是相當重要的原則問題」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

快看世界／水果也能速成？試試這6種在家也能種

延伸閱讀

與普亭通話2小時 川普：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

與普亭通話2小時 川普：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談
結束與川普通話 普亭：願與烏方草擬和平協議的備忘錄

結束與川普通話 普亭：願與烏方草擬和平協議的備忘錄
路透：川普集團考慮在胡志明市蓋高樓 川普次子將到訪

路透：川普集團考慮在胡志明市蓋高樓 川普次子將到訪
以總理揚言將控制整個加薩 白宮拒評：等川普自行回應

以總理揚言將控制整個加薩 白宮拒評：等川普自行回應

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%