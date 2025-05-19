「雙普」通話前夕 澤倫斯基、范斯白宮爭吵後首次同框

范斯與澤倫斯基見面，白宮爭吵後首次會談。（歐新社）

美國副總統范斯和烏克蘭 總統澤倫斯基 18日都出席教宗良十四世就職彌撒。外媒引述一名烏克蘭高官報導，澤倫斯基和范斯當天已短暫會晤，這是兩人自2月在白宮爭吵以來首次會談，他們討論美國總統川普和俄羅斯總統普亭即將舉行的通話。

中央社引述法新社報，前述匿名烏國官員稱，兩人討論烏戰前線情況、預定19日舉行的「雙普」對話準備、若無結果時對俄國制裁的可能性，以及停火事宜。

另據路透報導，澤倫斯基也說，就職彌撒後他已會晤良十四世。澤倫斯基在Telegram說，他感謝梵蒂岡 有意擔任俄烏直接會談東道主，也感謝教廷捍衛公正和持久和平的明確聲音。

教宗良十四世以天主教領袖身分私下接見澤倫斯基夫婦，他在職彌撒後的祈禱中說道：「飽受苦難的烏克蘭正等待談判磋商，以最終實現公正持久的和平。」根據教廷公布的影片，聲音柔和的良十四世告訴澤倫斯基「很高興再見到你」。

魯比歐17日表示，梵蒂岡可以成為俄羅斯與烏克蘭和平談判的地點；在此之前，天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）矢言將「全力以赴」，協助終結這場戰爭。

美聯社報導，魯比歐在與梵蒂岡的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會面前告訴記者，雙方將討論梵蒂岡可以提供哪些幫助、「談判現狀、16日之後的最新進展以及未來方向」。

被問及梵蒂岡是否可以扮演和平斡旋角色時，魯比歐回答：「我不會稱其為斡旋者，但我認為這會是（俄烏）雙方都願意前往的地方。」

魯比歐說：「我們會討論所有相關問題。當然我們始終都很感謝梵蒂岡願意發揮這般具建設性和正面影響的角色。」

另一方面，俄羅斯在16日的和談後加強空襲烏克蘭，烏國當局18日表示，俄國發動2022年全面作戰以來最大規模的無人機攻擊，造成基輔州1名女性身亡，以及至少3人受傷。

路透社報導，烏克蘭空軍指出，俄國於當地時間上午8時前出動273架無人機，主要鎖定烏克蘭中部的基輔州，以及東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和頓內茨克州（Donetsk）。

根據空軍提供的資料，這是俄羅斯在這場戰爭中，對烏克蘭進行的最大規模無人機攻擊。今年2月23日，俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿3週年前夕，俄羅斯曾出動267架無人機，如今刷新當時創下的紀錄。

俄烏16日在土耳其伊斯坦堡進行3年來首場直接談判，但未能如烏克蘭及其盟邦敦促的那般達成暫時停火。在這場持續100分鐘的談判中，雙方取得互換1000名戰俘的共識。