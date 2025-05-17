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俄烏3年多來首面談90分鐘結束 烏控俄1要求不切實際

編譯茅毅／綜合報導
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俄羅斯代表團（右）與烏克蘭代表團（左）16日在土耳其伊斯坦堡舉行相隔三年多的直接、面對面會談。（歐新社）
俄羅斯代表團（右）與烏克蘭代表團（左）16日在土耳其伊斯坦堡舉行相隔三年多的直接、面對面會談。（歐新社）

俄、烏戰爭爆發進入第4年，兩國相隔3年多，16日終於在土耳其伊斯坦堡舉行面對面、直接的會談，但不到兩小時即結束。外媒報導說，在縮小雙方歧見上，未見到達成進展的明顯跡象。一位烏克蘭消息人士指稱，俄方在會中提出的要求「不切實際」，「例如要求烏克蘭自仍由烏國掌控的大片領土撤出部隊，才能展開停火。」

會場位於土耳其博斯普魯斯海峽岸邊的多爾瑪巴赫切宮。一位土耳其外交部消息人士說，這場會談只進行90多分鐘。而美國總統川普、俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基均未參與。

烏克蘭代表團要求「無條件停火」；俄國代表團則希望解決引發這場衝突的「根本原因」，並重啟雙方2022年時無疾而終的談判，當時俄方曾在領土及政治上向烏方提出廣泛要求。

俄國代表團團長、總統顧問梅丁思基在會後聲稱，俄方對16日的結果「大致滿意」，並準備好繼續與烏方會談和接觸。俄、烏雙方已同意，在接下來幾天內各交換1000名戰俘，這是自這場戰爭爆發以來，最大規模的換俘行動之一。梅丁思基還說，烏方在會中提出兩國領袖直接會談，「我們已注意到這項請求」。

然而，克里姆林宮則強調，普亭和川普兩位領袖會談的必要性無庸置疑，「普亭總統和川普總統的接觸，在解決烏克蘭問題的大前提下極為重要」。

美國國務卿魯比歐16日雖抵伊斯坦堡，但僅與其他美國官員先分別和俄、烏官員會談，並未出席16日的俄、烏會談。

另據美聯社報導，澤倫斯基同日赴南歐的阿爾巴尼亞參加「歐洲政治共同體」峰會，強調烏克蘭準備好採取一切務實措施來結束這場戰爭。他呼籲，若伊斯坦堡會談失敗，證明俄國代表團只是做秀，那世人應對俄國做出強烈反應，包括對其能源部門及銀行加碼制裁。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟正制定一套新的制裁方案，以加大對普亭的施壓力道。主要內容包含禁止「北溪」天然氣管線；增加「影子艦隊」名單；進一步壓低原油價格上限；對俄國金融部門實施更多制裁。

北約秘書長呂特表示，「我認為普亭派出低階代表團是一項錯誤。現在球顯然在他手上，他必須行動，必須認真看待對和平的渴望。現在所有的壓力都落在普亭身上」。

至於美、俄「雙普會」的時間表，魯比歐說，很可能直到川普從中東出訪返美，才會確定。

歐洲政治共同體峰會16日於阿爾巴尼亞首都登場，阿爾巴尼亞總理拉瑪（左）歡迎澤倫斯...
歐洲政治共同體峰會16日於阿爾巴尼亞首都登場，阿爾巴尼亞總理拉瑪（左）歡迎澤倫斯基與會。（歐新社）
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。（美聯社）
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。（美聯社）

普亭 烏克蘭 俄國

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