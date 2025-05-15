俄總統普亭不去土耳其會談 川普：原本就不指望他

川普在前往阿拉伯聯合大公國阿布達比的「空軍一號」專機上，對記者發表談話。(路透)

對俄羅斯總統普亭 不會出席15日在土耳其舉行的俄烏戰爭會談，美國總統川普 同日說，並不失望，且原本就不指望普亭會參加這場由普亭本人建議召開的會談。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指稱，普亭不會參加這場俄烏雙方直接進行的會談。該會談是由普亭11日先提議，旨在回應烏克蘭 歐洲盟友10日向莫斯科發出的「不停火就制裁」最後通牒。

川普隨後在自創社群媒體真實社群發文，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基「現在就舉行會談！！！」

就是否對普亭將缺席前述會談感到失望，川普15日在訪問卡達時對媒體答道，原本就「沒指望」普亭會參加。

川普說，「不，我沒指望。我那時其實是講，『要是我沒要去，那他為何要去？』因為我本來就沒要去，我沒打算去。我是有可能會去，但我沒打算去。而且我的意思是，『如果我不去，那我不覺得他會去』。而事實證明的確是這樣」。川普還說，「要是我沒在那，我不認為普亭有可能會去」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，川普此前屢屢提出赴土耳其參與俄烏會談的可能性，儘管15日做出前述發言，但可能是為了挽回面子，他當天仍又一次保留出席的選項。他補充說，「我正考慮去；如果發生什麼事，如果合適，我周五（16日）會去」。