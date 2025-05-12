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美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

川普發話促烏同意 普亭、澤倫斯基15日土耳其直接談判

編譯中心／綜合報導
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俄羅斯總統普亭(右)提議15日在土耳其與烏克蘭直接談判，經川普總統(左)干預後，烏克蘭總統澤倫斯基(中)已經接受。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(右)提議15日在土耳其與烏克蘭直接談判，經川普總統(左)干預後，烏克蘭總統澤倫斯基(中)已經接受。(美聯社)

烏克蘭與歐洲強權要求俄羅斯12日起無條件停火30天後，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)11日提議，本月15日與烏克蘭舉行直接會談，基輔初步回應是，只要莫斯科同意無條件停火，便準備與俄會談。川普當天發文，促烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)同意俄立即進行談判的提議後，澤倫斯基改口說，他已準備好15日與普亭在土耳其伊斯坦堡進行會談。

路透報導，普亭當天說：「我們提議基輔當局5月15日星期四在伊斯坦堡展開(協商)。」澤倫斯基對此表示，他期盼莫斯科承諾停火30天，一旦俄方同意這樣做，基輔「就準備好」跟俄方直接進行停戰談判。

川普當天在自家真實社群(Truth Social)發文說：「我開始懷疑烏克蘭會跟普亭(會)達成協議…普亭不想跟烏克蘭達成停火協議，而是想要星期四在土耳其進行會談，就結束大屠殺的可能性展開談判。烏克蘭應該立即同意。」

川普同時表示，會談將意味烏俄雙方、歐洲領導人以及美國，屆時「能夠確定是否可能達成協議」。土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)當天說，土國願意再度出面主持俄羅斯與烏克蘭的和談。

烏克蘭和歐洲強權11日要求俄羅斯從周一開始「無條件」停火30天，歐洲更發出最後通牒，若不同意，將實施「大規模」制裁。普亭則在當地時間11日清晨1時30分發表電視演說，拒絕歐洲的最後通牒，並提議與烏克蘭直接談判，兩國代表團能在15日在伊斯坦堡會面。

他說，「我們有意與烏克蘭認真談判」，「我強調，沒有任何先決條件」，「我們不排除或許能在這些協商，同意新的停火」安排，但未表明是否同意30天停火計畫。烏克蘭表示，俄軍11日清晨依然以無人機空襲烏克蘭，地面部隊也持續砲擊。

澤倫斯基最初在社群媒體X發表聲明表示，俄方終於開始考慮結束這場戰爭是正面跡象，「真正終結任何戰爭的第一步是停火」，「我們期待俄羅斯證實停火—從明天，5月12日開始完全、長久且可信地停火，那麼烏克蘭準備會談」。

俄烏互提談判提案，是最新一輪以釋出終戰希望、但又不讓步的外交行動，俄方仍追求主宰烏克蘭的目標，烏方則希望終止俄國入侵、並避免未來再遭受類似侵略。

不過，普亭的最新語調似乎經過調整，較具善意，也意在抵禦川普總統日益加加強制裁俄國的壓力。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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