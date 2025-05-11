俄拋會談 川普施壓烏接受 學者：普亭塑造和平倡議者形象

俄羅斯總統普亭（右）提議15日在土耳其與烏克蘭舉行直接會談，川普總統（左）施壓烏方接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基（中）11日表態準備好出席會談。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普亭 提出15日在土耳其與烏克蘭 直接會談，引發歐洲強硬反應稱需先無條件停火30天，不過川普總統隨即施壓烏方「立即」接受提議，烏克蘭總統澤倫斯基 表態，準備好本周與普亭會談。專家指出，普亭此舉不僅將壓力轉向烏克蘭，同時試圖塑造自身為和平倡議者的形象。

普亭11日提議直接會談，實際上拒絕烏方與歐洲更早之前提出並獲得美國背書的無條件停火30天。澤倫斯基一開始回應謹慎，雖稱這是「正面訊號」，但強調基輔的立場是莫斯科先同意停火提案。

相比之下，歐洲盟友的反應更加強硬，明確表示實施停火前不可能重啟談判。

德國總理梅爾茨表示，「在槍聲未停之前，談判不可能開始」。波蘭總理圖斯克指出，國際社會仍等待俄羅斯就「立即且無條件停火」作出明確決定。法國總統馬克宏則說，普亭的反提案「遠遠不夠」。

然而，川普隨後在11日發文表示，「我開始懷疑烏克蘭是否真的會與普亭達成協議」，並且呼籲烏方同意會談。他說：「普亭並不想與烏克蘭簽署停火協議，而是想在15日於土耳其會面，談判可能結束這場血腥屠殺的方式。」

川普呼籲澤倫斯基接受會談，並強調只有參與會談才能決定有沒有達成協議的可能，歐美才能視情況有所回應。

川普發話不到一小時後，澤倫斯基11日在X發文表示：「我15日將親自出席會談，在土耳其等候普亭，希望這次俄羅斯不會再找藉口。」

紐時指出，這項聲明並未表明澤倫斯基的出席是否以俄羅斯先同意30天停火為前提，不過他再次呼籲俄方停止敵對行動，以便展開外交斡旋。

倘若此行成真，這將是俄烏領袖在戰爭以來首度直接談判。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授芮德成科（Sergey Radchenko）告訴CNN，普亭提出在土耳其舉行談判，讓澤倫斯基面臨「巨大壓力」。

芮德成科表示：「澤倫斯基知道川普希望雙方直接談判。普亭的態度是『看吧，我們提出要談，是烏克蘭不答應』，等於球又踢回基輔那邊。」

除此之外，芮德成科指出，這項提議也讓普亭得以扮演「和平使者」的角色，「彷彿他是好心邀請烏克蘭上談判桌的人」，讓他被視為掌握主動權的一方。