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普亭拋俄烏和談 克宮：將考慮到2022年協議草案

普亭拋俄烏和談 克宮：將考慮到2022年協議草案

中央社莫斯科11日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）提議與烏克蘭進行和談。（歐新社）
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）提議與烏克蘭進行和談。（歐新社）

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）提議與烏克蘭進行和談，將考慮到已被擱置的2022年協議草案以及俄國掌控烏方近1/5領土的事實。

路透報導，普亭今天稍早發布聲明，提議與烏克蘭直接會談，意在實現持久和平並結束戰爭。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對此倡議表達歡迎，還說基輔當局願對話，但俄國須先同意立即停火。

之後，克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，普亭提議的會談將考慮到已被擱置的2022年協議草案以及當前戰場情勢。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭的數天後，俄烏兩國先在白俄羅斯展開和談，之後移至土國大城伊斯坦堡繼續談判。

當時雙方於伊斯坦堡就一份草案達成共識，列出可能的解決方案框架，稱為「伊斯坦堡公報」（Istanbul Communique）。

雙方2022年5月談判破裂，但俄國官員長期以來一直認為可按照「伊斯坦堡公報」框架達成和平。美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）也提過這項2022年草案可能是未來和平的依據。

根據路透檢視過的草案副本，烏克蘭將同意永久中立，以換取聯合國安理會（U.N. Security Council）5大常任理事國（英國、中國、法國、俄羅斯與美國），以及白俄羅斯、加拿大、德國、以色列、波蘭和土耳其等國提供的國際安全保障。

烏克蘭當時基本上暫時同意成為非核中立國，而且不會加入北大西洋公約組織（NATO），以換取安全保障。

依照2022年的草案，烏克蘭加入歐洲聯盟（EU）之路將更為順暢，而俄羅斯希望限制烏克蘭的武裝部隊，並廢除莫斯科當局認為歧視俄語人士的烏國法律。

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