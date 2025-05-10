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習近平、普亭談俄烏 願尋長久和平協議

特派記者陳政錄／北京報導
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俄羅斯9日舉行二戰勝利80周年閱兵，上圖為中國國家主席習近平(左二)與俄羅斯總統普亭(右二)交談。下圖為防彈玻璃反射閱兵方隊畫面。(美聯社)
俄羅斯9日舉行二戰勝利80周年閱兵，上圖為中國國家主席習近平(左二)與俄羅斯總統普亭(右二)交談。下圖為防彈玻璃反射閱兵方隊畫面。(美聯社)

中國國家主席習近平8日在與俄羅斯總統普亭會談發表中俄聯合聲明後，9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵式，參加閱兵的外國軍隊中，解放軍規模最大，中國媒體稱彰顯兩國的「鐵桿友誼」。早前茶敘時，習近平說，願和普亭保持緊密聯繫，普亭也稱，俄中兩國友誼牢不可破。

習近平7至10日訪問俄羅斯，在當地時間8日與普亭舉行小範圍、大範圍會談後，簽署關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，出席簽字和合作文本交換儀式，共同會見記者，並舉行茶敘。

據中方9日發布茶敘內容。習近平說，世界進入新的動盪變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。

他說，願和普亭保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球治理作出積極貢獻。

普亭說，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。願和保持密切戰略溝通，為兩國關係發展提供戰略指引，共同應對國際複雜形勢挑戰。

習普兩人就烏克蘭危機等問題交換意見，習近平說，中方歡迎一切有利於和平的努力，期待通過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議；普亭說，俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。

對於習近平此訪，中國外交部發言人林劍9日表示，兩國發表了關於全球戰略穩定的聯合聲明，進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明，強調國家有權展開正常經貿合作。

普亭 習近平 俄羅斯

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