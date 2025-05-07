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范斯不認為俄羅斯無意解決戰爭 指俄方要求太多讓步

中央社華盛頓7日專電
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副總統范斯（JD Vance）今天出席慕尼黑安全會議。美聯社
副總統范斯（JD Vance）今天出席慕尼黑安全會議。美聯社

俄烏協議遲無進展，美國副總統范斯今天說，他不認為俄羅斯無意解決戰爭，但指俄方要求太多讓步；美國希望俄烏雙方能坐下來進行對話，若俄烏之間沒有一些直接談判，美國要完全調解這個問題，恐怕不可能。

俄烏戰爭持續超過3年，美國總統川普（Donald Trump）推動雙方停火之際，范斯（JD Vance）今天出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）在華府舉辦的慕尼黑領袖會議（Munich Leaders Meeting）被問及俄烏議題時表示，他不認為俄羅斯對解決問題不感興趣。

但他指出，目前俄羅斯提出一套讓步要求，作為結束戰爭的條件，不過美國認為，「他們要求太多了」。而烏克蘭的立場也同樣重要，必須考量烏克蘭的需求，「我們會持續（跟烏方）對此進行對話」。

范斯表示，美國希望推動的下一步是俄羅斯和烏克蘭針對一些基本準則達成共識，讓雙方可以坐下來進行對話。「讓俄烏雙方開始對話，至關重要」。

他坦言，要解決俄烏戰爭，俄烏各自立場有很大的鴻溝。美國認為，談判的下一步是試圖縮小鴻溝，「若俄烏雙方之間沒有一些直接的談判，我們要完全調解這個問題恐怕是不可能的，所以這是我們目前專注推動的事」。

至於美烏先前達成的30天暫時停火方案，范斯指出，俄羅斯認為那不符合俄國戰略利益。因此，美國目前轉而關注長期解決方案，並努力推動相關進展。

俄羅斯 范斯 烏克蘭

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