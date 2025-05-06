路透：美防長曾莫名下令停止援烏 川普政府決策混亂

美國國防部長赫塞斯。路透

路透報導，川普 政府上任之初，美國國防部長赫塞斯 突然下令停止輸運烏克蘭武器，令白宮 、五角大廈及國務院官員措手不及，凸顯川普政府內部決策過程時而混亂。

根據路透，在川普（Donald Trump）展開第2任期約一周，美國軍方下令3家從德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）及阿拉伯聯合大公國1座美軍基地起飛的貨運航空公司，停止11個裝載炮彈等武器、原定飛往烏克蘭的航班。

在短短數小時內，基輔的烏克蘭官員及波蘭官員便急忙向華府詢問，是誰下令美國運輸司令部（USTRANSCOM）停止這些航班？是永久停止所有援助？或只是暫停部分援助？

白宮、五角大廈及美國國務院高階國家安全官員當時無法回答。然而，這些航班一周內便恢復飛行。

根據路透檢視過的美國運輸司令部紀錄，是美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的辦公室口頭下令取消輸運援烏武器。

根據3名知情消息人士，川普1月30日才結束在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的烏克蘭問題會議，赫塞斯辦公室便下達這項命令，當時與會者有赫塞斯及其他高階國安官員。

2名知情人士指稱，會議期間，有人提出停止援烏想法，但川普未下達停止援烏指示。

根據2名知情消息人士，川普及其他與會高階國安官員都不知道這項命令。

白宮回應上述報導時告訴路透，赫塞斯遵從川普的指示，停止援烏，這是當時的政府立場。

根據消息人士，這無法解釋高階國安官員在正常決策過程中不知道這項命令，或是這項命令為何旋被撤銷。

路透指出，上述航班取消的經過顯示，川普政府內部時而出現雜亂無章的決策過程，以及甚至連政府高層成員都不清楚的指揮結構。