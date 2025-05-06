我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

俄國閱兵在即 多座機場因無人機攻擊實施交管

中央社莫斯科6日綜合外電報導
在俄羅斯首都莫斯科即將舉辦閱兵式活動前，民眾走過勝利公園豎立的俄語「勝利」旗幟旁。美聯社
在俄羅斯首都莫斯科即將舉辦閱兵式活動前，民眾走過勝利公園豎立的俄語「勝利」旗幟旁。美聯社

俄羅斯首都莫斯科即將在幾天後舉辦閱兵式之際，俄國當局表示，由於遭到無人機攻擊，俄羅斯十多座機場必須實施交通管制，包含莫斯科的機場。

法新社報導，俄羅斯當局說，共19架無人機在莫斯科周遭被擊落。莫斯科將在5月9日舉辦紀念二次大戰結束的活動，數位其他國家領袖屆時將出席當天的閱兵式，並聆聽俄國總統普亭（Vladimir Putin）演說。

俄羅斯新聞媒體引述俄羅斯聯邦航空運輸局（Federal Air Transport Agency）報導，莫斯科4座機場實施飛行管制，不過當地主要機場「謝瑞米提耶佛機場」（Sheremetyevo Airport）幾乎沒受影響。

伏爾加格勒（Volgograd）與下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）等其他城市的機場也受到影響。

佛洛尼斯（Voronezh）與本沙（Penza）的州長表示，分別攔截18與10架烏克蘭無人機，並未造成人員傷亡。

在庫斯克（Kursk）地區，代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）表示，里斯克（Rylsk）一處變電所昨天深夜遇襲，導致2名青少年受傷。

俄羅斯 俄國 普亭

上一則

德國國會第一輪總理投票 梅爾茨未過半

下一則

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

延伸閱讀

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班

紐瓦克機場大亂 聯航取消每日35航班
紐瓦克機場人力短缺 聯航取消每日35航班

紐瓦克機場人力短缺 聯航取消每日35航班
習近平7日訪俄 會普亭談戰略合作 深化中俄政治互信

習近平7日訪俄 會普亭談戰略合作 深化中俄政治互信
以色列廣發徵召令 加薩戰事恐擴大 葉門叛軍彈襲以機場

以色列廣發徵召令 加薩戰事恐擴大 葉門叛軍彈襲以機場

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 