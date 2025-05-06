我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：加班費免稅 共和黨參議員提案訂上限

三星遭爆料4奈米丟單 AMD傳轉單台積電亞利桑納廠

普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室宣布2027年NFL選秀將在華府國家廣場舉行的在活動上發表講話。（美聯社）
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室宣布2027年NFL選秀將在華府國家廣場舉行的在活動上發表講話。（美聯社）

俄羅斯總統普亭4月底下令，5月8日至10日慶祝戰勝納粹德國的二戰勝利日80周年期間，俄軍將在烏克蘭戰場停火3天。美國總統川普5日表示，普亭提出的停火3天提案是朝著和平解決方案邁出重要一步。

俄羅斯塔斯社與基輔獨立報報導，川普在白宮橢圓辦公室舉行記者會，被問及俄烏戰爭解決方案時表示，「我認為我們已經取得了很大的進展，可能將會發生一些事情，希望會發生」。

川普接著表示，「大家都知道，普亭總統剛剛宣布停火3天，這聽起來好像不算多，但是，如果你們知道我們從什麼情況開始的，這就算很多了」。

普亭4月28日宣布，從5月8日至10日俄國慶祝勝利日期間進行所謂「人道主義停火」。普亭提出這項提議之際，俄方剛拒絕基輔和華府呼籲全面停火30天，烏克蘭總統澤倫斯基將此斥為「戲劇表演」，而不是邁向和平的認真舉措。

儘管如此，川普仍對在不久的將來達成和平協議前景表示樂觀。川普告訴記者，「我覺得俄羅斯，考慮到現在的油價，石油價格下跌了，我認為我們正處在一個有利於解決的位置。他們想要和解，烏克蘭也想要和解。如果不是我當總統，就不會有人要談和解」。

普亭 川普 烏克蘭

上一則

以色列升級加薩行動 啟動作戰時機曝光 攻勢「猛烈」

下一則

德國國會第一輪總理投票 梅爾茨未過半

延伸閱讀

川普遇刺照獲普立茲獎 攝影師捕捉子彈劃過瞬間 獲評審肯定

川普遇刺照獲普立茲獎 攝影師捕捉子彈劃過瞬間 獲評審肯定
1張餐券150萬元 川普高檔籌款活動惹利益輸送質疑

1張餐券150萬元 川普高檔籌款活動惹利益輸送質疑
曬教宗照挨轟 川普再回應：AI搞的鬼、天主教徒很愛這張照片

曬教宗照挨轟 川普再回應：AI搞的鬼、天主教徒很愛這張照片
川普承認對中太強硬、切斷貿易 「某時間點會降關稅」

川普承認對中太強硬、切斷貿易 「某時間點會降關稅」

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售