普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了

美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室宣布2027年NFL選秀將在華府國家廣場舉行的在活動上發表講話。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 4月底下令，5月8日至10日慶祝戰勝納粹德國的二戰勝利日80周年期間，俄軍將在烏克蘭 戰場停火3天。美國總統川普 5日表示，普亭提出的停火3天提案是朝著和平解決方案邁出重要一步。

俄羅斯塔斯社與基輔獨立報報導，川普在白宮橢圓辦公室舉行記者會，被問及俄烏戰爭解決方案時表示，「我認為我們已經取得了很大的進展，可能將會發生一些事情，希望會發生」。

川普接著表示，「大家都知道，普亭總統剛剛宣布停火3天，這聽起來好像不算多，但是，如果你們知道我們從什麼情況開始的，這就算很多了」。

普亭4月28日宣布，從5月8日至10日俄國慶祝勝利日期間進行所謂「人道主義停火」。普亭提出這項提議之際，俄方剛拒絕基輔和華府呼籲全面停火30天，烏克蘭總統澤倫斯基將此斥為「戲劇表演」，而不是邁向和平的認真舉措。

儘管如此，川普仍對在不久的將來達成和平協議前景表示樂觀。川普告訴記者，「我覺得俄羅斯，考慮到現在的油價，石油價格下跌了，我認為我們正處在一個有利於解決的位置。他們想要和解，烏克蘭也想要和解。如果不是我當總統，就不會有人要談和解」。