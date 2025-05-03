美國將退出調解俄烏戰爭？國務院發言人緊急澄清：假新聞

美國國務院發言人布魯斯。(路透)

美國國務院 發言人布魯斯（Tammy Bruce）1日主持例行記者會時，一段發言引來媒體報導華府可能退出俄烏和平談判，敦促雙方進入直接對話。不過，布魯斯隔天就上福斯新聞與社群媒體進行澄清。

根據基輔獨立報與國務院的逐字稿，布魯斯就川普是否正在考慮對俄羅斯 祭出二級制裁的問題進行解釋，隨後提到川普「也知道，世界上還有其他地區，整個地球都需要一定程度的關注」，並稱魯比歐 同樣明確表示，「雖然我們的風格會改變，但我們參與這件事的方法也將改變，因為我們不會成為調解方」。

布魯斯表示，「我們當然仍致力於此，並將竭盡所能協助，但我們不會動輒為了調解會議飛遍全球，這現在是雙方之間的事情，現在是他們需要提出並制定關於這場衝突將如何結束的具體方案之時，這將取決於他們」。

基輔獨立報認為，布魯斯的發言反映出，經歷了幾個月旨在促成俄烏戰爭停火的外交努力陷入停滯後，華府的立場發生了重大轉變。然而，The New Voice of Ukraine報導，布魯斯隔天就進行了澄清，在「X」發布自己上福斯新聞收回聲明與否認美國將退出和平進程的影像，同時發文寫道，「關於我的評論有很多假新聞」。

布魯斯指出，「以下才是事實，正如國務卿魯比歐所說，如果俄羅斯和烏克蘭之間的談判未能朝具體方案取得進展，美國作為調解人將退一步」，接著強調「是否以及何時發生這種情況，將是總統的決定」，並表示「我們正推動雙方取的真正的進展」。