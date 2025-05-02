美備妥新制裁瞄準俄經濟命脈 逼普亭停火

知情人士指出，白宮國安會正試圖協調一套更具懲罰性的對俄措施。圖為俄羅斯首都莫斯科。(美聯社)

路透引述三名美國官員與一位知情人士透露，美國官員已敲定一項新的對俄經濟制裁方案，內容涵蓋銀行與能源產業，藉此加大對莫斯科施壓，促使其接受總統川普 所倡議的烏俄和平進程。

根據消息人士，制裁對象包括俄國國營能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），以及多家涉及自然資源與銀行業的主要企業。不過，相關官員並未提供進一步細節。

儘管方案內容已基本完成，但川普是否批准仍在未定之天。川普過去對俄方表態曾抱持一定同情，如今對俄羅斯總統普亭 拒絕其停火與和平談判提議感到日益不滿。

知情人士指出，「白宮國安會正試圖協調一套更具懲罰性的對俄措施。」、「但最終仍需川普簽字同意。」另一名官員也表示，「這完全取決於總統的決定。」

白宮國安會發言人修伊特（James Hewitt）強調：「從一開始，總統就堅持推動全面停火的承諾。」不過他表示，針對相關協商細節，白宮不予評論。美國財政部則未對此做出回應。

倘若川普批准此項新制裁，這將是他本周三與烏克蘭簽署礦產貿易協議後，進一步強化對克里姆林宮的立場，也標誌著美方對俄政策進入新階段。

前北約駐美代表沃爾克（Kurt Volker）指出：「川普已極力給普亭機會，希望他接受停火並結束戰爭，但普亭一再拒絕，這次的制裁是下一步施壓行動。」

他補充：「現在是川普與烏克蘭站在同一陣線呼籲立即全面停火，而普亭則成了異數。」

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