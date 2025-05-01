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澤倫斯基稱美烏礦產協議是真平等 克宮保持沉默

中央社華盛頓1日綜合外電報導
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川普總統（左）26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基（右）單獨會晤15分鐘，讓美烏的礦產協議出現轉折。（歐新社）
川普總統（左）26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基（右）單獨會晤15分鐘，讓美烏的礦產協議出現轉折。（歐新社）

烏克蘭及美國今天皆盛讚兩國簽署的礦產協議，美國財長貝森特說，這將使總統川普能在更有力的基礎上與俄羅斯談判，烏克蘭總統澤倫斯基則以「真正平等」來形容這份協議。

俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）則對美烏兩國昨天簽署的協議保持沉默，但前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）稱這意味著川普（Donald Trump）「擊垮基輔政權」，因為烏克蘭得用礦產資源來支付美國軍援。

路透報導，川普試圖讓俄烏戰爭和平解決之際，也大力推動這份在華府簽署的礦產協議，其內容包括為重建烏克蘭設立聯合投資基金，並賦予美國參與烏克蘭新礦產計畫的優先權。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，這份協議將向「俄羅斯領導階層表明，烏克蘭人民和美國人民之間在目標上完全一致，沒有任何分歧」。

貝森特還說，他認為這是「給俄羅斯領導階層的一個強烈訊號，它賦予川普總統能力，現在他能夠在更強而有力的基礎上與俄羅斯協商」。

儘管自川普重新掌權、顛覆美國外交政策以來，華府對基輔的承諾一直存在疑問，然而貝森特的這番談話似乎是在向俄方示意華府仍然支持基輔。

川普政府高層官員說，他們預期烏克蘭國會將在1周之內批准協議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他希望國會不會耽擱時程，但一些議員表示，他們預期批准程序會超過1周。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上發布的影片中說：「這份協議在籌備過程中有顯著改變。」他稱讚這是一份「真正平等的協議」，為烏克蘭帶來投資機會，並促進其產業現代化以及法律制度的改革。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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