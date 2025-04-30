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歐洲援烏志願者聯盟難成軍 傳組2.5萬人部隊都勉強

中央社倫敦30日專電
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今年4月10日在比利時布魯塞爾北約總部舉行的「志願者聯盟」國防部長會議，北約成員國的旗幟在風中飄揚。美聯社
今年4月10日在比利時布魯塞爾北約總部舉行的「志願者聯盟」國防部長會議，北約成員國的旗幟在風中飄揚。美聯社

英、法兩國主導國際軍援烏克蘭「志願者聯盟」，擬在俄羅斯與烏克蘭達成某種形式的「停火」後，透過對烏派兵等方式，協助穩定局勢、保護關鍵基礎設施並嚇阻莫斯科再度侵略。不過，現在傳出歐洲可能連派駐2萬5000名兵員都有困難，遑論英方曾試探提出的逾6萬大軍。

自今年2月底、3月初拋出「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）構想以來，英、法已召集數場政治和軍事性質高峰會，與會陣容以歐洲和大英國協成員國為主，但也涵蓋東亞、南美洲國家。

「志願者聯盟」成員上看30餘國，但其中未達半數曾公開表態「不排除」對烏派兵；若僅計算英、法等已明確表態願意派兵的國家，則數量將進一步縮減。

不過，即便是在挺烏力道相對強勁的英國國內，專家對聯盟構想是否務實，持續有疑慮，原因包括美方遲未承諾提供必要「後盾」、交戰規則（ROE）和任務目標恐不夠明確、若與俄方直接衝突恐導致局勢迅速升高，以及歐洲兵力和軍備不足、自顧不暇，且兵力調度恐削弱北大西洋公約組織（NATO）東翼防衛部署。

英國「泰晤士報」（The Times）援引歐洲國防官員和軍事首長的閉門討論內容報導，作為「志願者聯盟」理想中的派兵主力，歐洲可能連組建一支2萬5000人部隊援烏，也就是在同一時間有2萬5000名兵員位於烏國境內，都窒礙難行。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將曾詢問其他歐洲國家，是否可能派兵約6萬4000人。拉達金曾在一場會議表示，英方願出兵1萬人。其他歐洲國家國防官員在後續幾場會議向英方表達，6萬4000人是「不可能」的數字；即便僅是動員2萬5000人，也得「大家一起拚一回」。

根據報導，與英方最親近的歐洲國家官員指出，若計入輪調所需兵力，則派兵赴烏所需部隊人數恐達6萬4000的4倍，即25萬6000人，部署期間則可能長達2年。

不過，估算輪調所需兵力，通常是會乘以3倍、而非4倍。報導指出，法國願出兵5000至1萬人。

目前較有可能的行動選項是，英、法派遣部隊赴烏克蘭，就地訓練烏克蘭軍事人員，以協助烏方重建軍力、重整軍備。英、法部隊預計將避開烏克蘭東部前線，以烏克蘭西部為根據地。不過，英、法仍可能在海、空域防禦提供烏方協助。

歐洲各國目前協訓烏克蘭武裝部隊大多在烏國境外進行。由英國主導、在英國境內執行的協訓計畫目前規劃至今年底。俄烏和談已陷入停滯多時。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）曾向其他歐洲國家國防首長指出，俄羅斯有80萬人部隊，若歐洲連動員6萬4000人都做不到，則這不是「看起來」很弱，而是「就是」很弱。

英國國防部一名發言人表示，英國持續加強對烏軍援；「志願者聯盟」內部持續就陸、海、空域的行動選項進行討論，且已達進階行動規劃階段。討論也涵蓋重建烏克蘭軍力相關議題。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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