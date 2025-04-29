我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海航空姐拿機上1袋堅果被開除 判罰引爭議

前國足總教練李鐵貪腐案 二審仍被判20年

魯比歐對俄烏下最後通牒 俄外長：勝利日停火展開直接談判

編譯盧思綸／即時報導
圖為烏克蘭警方24日於基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的建築物。(路透)
圖為烏克蘭警方24日於基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的建築物。(路透)

路透報導，美國國務卿魯比歐29日表示，莫斯科和基輔現在是時候提出具體方案結束戰爭，並警告若未有進展，美國將退出斡旋。與此同時，基輔獨立報引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫29日表示，勝利日停火提議是莫斯科與基輔「展開直接談判的起點」。

俄羅斯總統普亭日前拋出自5月7日至5月10日實施停火紀念德蘇戰爭勝利80周年。

美國務院發言人布魯斯在例行記者會引述魯比歐表示，眼下已經到了「雙方提出具體提案結束衝突的時刻」，他說：「接下來如何進行，已經由總統來定奪，如果談判沒有進展，美國將退出調解進程。」川普近日已經明確表達對俄烏停戰時程的不耐煩。

布魯斯還告訴記者，美國尋求的是全面且持久的停火並結束衝突，「不是為了慶祝某些事停火個三天」。

另一方面，獨立報指出，拉夫羅夫在29日記者會表示：「俄羅斯的停火提議，誠如總統普亭所言，是直接談判的起點，不附帶前提條件。」

拉夫羅夫補充，「在這個情況下，提出停火30天是一種前提」。烏克蘭總統澤倫斯基日前回應俄方臨時停火表示，應立即全面、無條件停火30天。

獨立報指出，目前並不清楚拉夫羅夫是指直接談判將在停火時展開，還是普亭宣布臨時停火標誌談判已經開始。烏克蘭官員尚未置評。

普亭 魯比歐

上一則

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

下一則

威廉王子歡慶結婚14周年 攜凱特回初戀小島

延伸閱讀

烏克蘭稱普亭提停火意在操弄 居民不信俄會落實

烏克蘭稱普亭提停火意在操弄 居民不信俄會落實
川普100天／普亭喊5月停火3天 川普盼永久 烏籲立停戰

川普100天／普亭喊5月停火3天 川普盼永久 烏籲立停戰
川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋

川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋
魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」

魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
川普與貝佐斯通話 亞馬遜澄清「不會標關稅成本」

川普與貝佐斯通話 亞馬遜澄清「不會標關稅成本」
馬州破獲假結婚 助120無證客拿綠卡 獲利400萬

馬州破獲假結婚 助120無證客拿綠卡 獲利400萬