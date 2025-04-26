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美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

俄軍首度承認北韓參戰 4字評價北韓兵 稱100%收復庫斯克但烏否認

編譯盧思綸／即時報導
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俄羅斯國防部宣傳單位3月14日公布俄軍在庫斯克行動。（美聯社）
俄羅斯國防部宣傳單位3月14日公布俄軍在庫斯克行動。（美聯社）

基輔獨立報報導，克里姆林宮26日稱俄軍全面收復庫斯克州，基輔方面隨後駁斥表斥，烏軍在庫斯克部分地區持續行動中。除此之外，俄羅斯軍方首度證實北韓士兵在入侵烏克蘭行動中的角色。

根據國際傳真社（Interfax）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）已向總統普亭報告，解放庫斯克行動已經完成。」

不過，烏克蘭方面否認表示，「俄羅斯的聲明與現實不符」。

烏克蘭參謀總部表示，「烏克蘭在庫斯克部分地區的防禦行動仍在繼續」，並指出烏軍於4月26日在當地擊退俄軍5次地面攻勢，目前仍有一場交火正在進行中。

烏方同時強調，目前沒有遭到包圍威脅。

一名軍方消息人士告訴基輔獨立報，基輔方面仍控制著庫爾斯克州部分地區。

除此之外，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫首次公開承認北韓部隊參與對烏克蘭的作戰，並讚揚他們的「堅韌與英勇」。

此前，基輔與南韓均曾表示，北韓約從2024年11月起已向庫斯克州派遣約1萬1000名士兵，但莫斯科直到現在才首次公開確認此事。

烏克蘭 俄羅斯 北韓

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