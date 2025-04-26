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川普：懷疑普亭沒終戰意願 也許該換個方式對付他

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川普：懷疑普亭沒結束戰爭意願 也許該換個方式對付他

編譯周辰陽、王若馨／即時報導
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美國總統川普(左)在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(路透)
美國總統川普(左)在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(路透)

美國總統川普26日在會晤烏克蘭總統澤倫斯基後，在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，先抱怨紐約時報與該報記者貝克（Peter Baker），還有歐巴馬和拜登兩位前總統對俄烏衝突的處理方式，接著譴責了俄羅斯總統普亭。

川普在貼文寫道：

「無論我在俄羅斯／烏克蘭問題上達成什麼協議，不管協議有多好，哪怕是有史以來最偉大的協議，失敗的《紐約時報》也一定會批評它。小彼得·貝克（Liddle' Peter Baker），那個超偏頗又沒才華的《紐時》記者，照著他主編的指示寫文章，說烏克蘭應該要拿回領土，包括我猜克里米亞在內，以及其他荒唐的要求，以此來停止這場堪比二戰以來最慘烈的殺戮。他怎麼不說，是歐巴馬讓俄羅斯能夠在未開一槍的情況下，輕易地從烏克蘭奪走了克里米亞？

同樣是這個小彼得，寫了一本對歐巴馬盲目吹捧的爛傳記，簡直笑死人了！貝克有沒有批評過歐巴馬拱手讓出克里米亞？沒有，一次都沒有，只會罵川普！而我跟這場蠢戰爭根本無關，除了我一開始提供了烏克蘭標槍飛彈（Javelins），而歐巴馬只給了床單。

這是瞌睡喬·拜登的戰爭，不是我的。從第一天起這場戰爭就是個失敗，根本不該發生，如果當時是我當總統，它根本不會發生。我只是試著收拾歐巴馬和拜登留下來的爛攤子，而且這個爛攤子可真是不得了。

話雖如此，普亭最近幾天向平民區、城市和鄉鎮發射飛彈，根本沒有任何正當理由。這讓我開始懷疑，也許普亭根本不想結束這場戰爭，他只是想拖著我而已，也許必須用『金融手段』或『次級制裁』來換個方式對付他？太多人正在死亡了！！！」

川普一度稱俄烏雙方「非常接近達成協議」，並呼籲基輔與莫斯科召開高層會談，「立即停止流血衝突」；據泰晤士報，川普讓俄羅斯保留烏克蘭占領區的計畫「已成定局」。同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受強迫和平的壓力越來越大。

白宮表示，川普與澤倫斯基的會談「非常富有成效」。不過，根據一位接近川普特使威科夫（Steve Witkoff）的消息人士說法，川普認為澤倫斯基「真的沒有選擇」，只能簽署該提議。川普威脅，除非達成協議，否則將在下周退出和平進程。

威科夫向莫斯科和基輔提出的美方提案，據報包括美國正式承認俄羅斯控制克里米亞，以及事實上承認俄方控制俄軍在2022年全面入侵後占領的烏南和烏東地區。歐洲和烏克蘭則提出了對立提案，讓領土控制相關的討論取決於將在停火之後進行的談判。

一位接近威科夫的消息人士表示，「川普的觀點是，這片土地既已被占領，就不會歸還」，並指「在討論的協議是，俄占區將保持原狀，俄羅斯不會撤退，這部分已成定局」。

消息人士指出，美國認為，如果烏克蘭拒絕協議，戰爭將持續數個月，還可能拖上數年，而基輔依靠歐洲提供經費和彈藥，並補充指出，美國「經費停止實際上將產生與（今年）武器斷供一樣大的影響，因為烏克蘭用這筆錢從其他盟友購買更多武器」。

當記者問及，這對澤倫斯基是不是一個「要就要，不要拉倒」的時刻時，消息人士稱美國視此為「沒得選，只能接受」。美國人也認為，隨著歐陸轉向衰退，部分原因是川普的關稅政策，歐洲輿論將轉而反對維持烏克蘭在戰時所需的巨額開支。

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川普 烏克蘭 澤倫斯基

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