反美到投奔俄軍？CIA副主任之子疑為俄國打仗 戰死烏克蘭前線

CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

根據俄羅斯 獨立媒體調查，一名證實為美國中情局（CIA ）副主任的21歲兒子，疑在俄羅斯軍隊名下服役，在烏克蘭 東部作戰時身亡。

衛報報導，根據家屬發布的訃聞，這名男子名為麥可．亞歷山大．格洛斯（Michael Alexander Gloss），得年21歲，於2024年4月4日死於「東歐地區」。調查指出，他的母親為茱莉安娜．加利納（Juliane Gallina），今年2月才剛被任命為CIA數位創新副主任。

一名美國情報高層的兒子，竟為普亭政權對烏克蘭發動全面入侵而赴戰場，這個故事描繪出一名中產階級維吉尼亞州男孩如何因對美國體制的憤怒與網路激進化，最終走向烏克蘭前線的極端路徑。

在格洛斯名下的俄羅斯社群平台VKontakte頁面中，這位高中時期曾是美式足球校隊成員的年輕人，自稱是「多極世界的支持者」，並寫道：「我離家出走，環遊世界。我痛恨法西斯，熱愛我的祖國。」頁面上還出現俄羅斯與巴勒斯坦的國旗。

根據俄羅斯調查網站iStories報導，格洛斯是自2022年2月以來超過1500名與俄軍簽署合約的外籍戰士之一。根據被外洩的招募辦公室資料庫，他於2023年9月正式簽下軍事合約。消息人士透露，他在同年12月被部署至俄軍突擊部隊，參與最前線激烈戰鬥。有熟人指出，他所屬部隊是參與攻打烏克蘭索列達爾（Soledar）一帶的空降團。

「懷抱高貴之心與戰士精神，麥可踏上屬於自己的英雄之路，最終於2024年4月4日在東歐地區不幸身亡。」家屬於訃聞中如此寫道，但未提及俄羅斯或烏克蘭，也未說明具體死因。

在大學期間，格洛斯曾積極參與性別平權與環境抗議運動，曾加入左翼環保組織「彩虹家庭」（Rainbow Family），並於2023年前往土耳其哈泰（Hatay）地區，協助地震災後重建工作，該次地震共造成逾5萬6000人死亡。近年來，他對美國支持以色列與加薩戰爭的立場日益不滿。

根據友人說法，格洛斯在土耳其期間便開始對俄羅斯產生興趣。「他常看巴勒斯坦相關影片，對美國非常憤怒。」一位熟人向 iStories表示，「他開始想去俄羅斯，他說他想對抗美國……但我覺得他深受那些陰謀論影片影響。」

在取得赴俄簽證後，他曾在俄羅斯各地旅行，最終抵達莫斯科，並趕在證件過期前加入軍隊。iStories取得的照片與影片顯示，他被送往俄軍訓練營，主要與來自尼泊爾的合約士兵一同受訓。3個月後他便被派往烏克蘭並編入突擊營。

據多位友人轉述，格洛斯原本並無意從軍，只希望透過服役獲得俄羅斯護照，能長留當地。

目前格洛斯的死因仍不明。一位友人表示，他的家屬收到俄國政府通知，僅知他死於烏克蘭境內，並未提供更多資訊。「我們不知道他是否真的參與了戰爭，他們沒說明細節。」

目前尚不清楚俄羅斯方面是否對格洛斯進行背景審查，或是否知曉其母親的身分。衛報已就此事向CIA查證，尚未獲得回應。