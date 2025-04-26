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美歐烏提兩版本和談新條件 列出領土、安全保障等問題解決順序

編譯廖振堯／綜合報導

美國、歐洲、烏克蘭官員17日在巴黎、23日在倫敦舉行會談，會中提出一系列提案，揭示美國總統川普尋求迅速結束戰爭的意向和條件；此外也派出美國特使威科夫(Steve Witkoff)於25日抵達莫斯科第四次會見俄總統普亭。

路透報導，巴黎及倫敦提案的差異為解決領土問題、解除對俄制裁、安全保障、烏軍規模等事項的順序。首份提案稱其條款「代表了美國向雙方提出的最終提議」，包含威科夫在巴黎向歐洲官員提出的建議，皆已轉交給烏克蘭。

消息人士透露烏克蘭和歐洲官員在倫敦產出的第二份提案已交給美方，烏總統澤倫斯基24日表示，他認為這份提案已經擺在川普的辦公桌上。這份提案提出烏、歐認為美方提案應修改之處。

領土問題上，威科夫呼籲美國承認俄羅斯控制克里米亞，及事實上承認俄軍控制烏克蘭南部和東部地區。俄軍目前控制著烏克蘭近五分之一的領土。烏歐提案則希望領土問題應等到停火協議達成後再討論；澤倫斯基此前重申不會承認克里米亞屬於俄羅斯，川普隨即批評了澤倫斯基。

烏克蘭安全方面，威科夫提案稱烏克蘭將獲得強而有力的安全保障，由歐洲和其他盟友國擔保，籲烏克蘭不尋求加入北約。烏歐提案更為具體，指出烏軍可不受限制，盟友也能自由在烏克蘭領土上駐軍，這是可能會激怒俄羅斯的條款；此外要求美國通過「類似第5條款(Article 5)的協議(指北約共同防禦條款)」來提供保障。

經濟方面，威科夫提案稱自2014年起實施的對俄制裁將取消。烏歐提案認為需等實現和平後逐步放鬆，若俄羅斯違反和平協議條款，可以恢復制裁；並提議烏克蘭將從凍結的俄羅斯海外資產中獲得經濟補償，威科夫雖提補償但未提資金來源。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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