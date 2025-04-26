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施壓烏克蘭換不到普亭讓步 川普終於發現俄羅斯才是和平障礙

編譯潘勛／綜合報導
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俄烏雙方都知道，烏克蘭已無法收回克里米亞了。圖為克里米亞的清真寺和聖尼古拉斯大教堂。(路透)
俄烏雙方都知道，烏克蘭已無法收回克里米亞了。圖為克里米亞的清真寺和聖尼古拉斯大教堂。(路透)

華爾街日報(WSJ)25日報導，川普總統尋求迅速結束俄烏戰爭，過程中一直施壓、責備烏克蘭，但拖了三個月，停戰、和平幾乎沒有進展。川普最近貼文，要求俄羅斯總統普亭「住手」，似乎終於發現，俄國才是和平的最大障礙。

俄羅斯發動最新一輪飛彈攻擊烏克蘭首都基輔之後，川普貼文寫道，「住手吧！伏拉得米爾(Vladimir，普亭的名字)。每周有5000名戰士喪生。我們搞定和平協議吧。」

川普未能履行競選承諾，迅速制止俄烏戰爭，讓他愈來愈感挫折，似乎無計可施。

WSJ指出，目前問題在：川普是否願意向莫斯科施壓，要俄方做出重大讓步而達成停火協議，但向俄國施壓，會讓他的更廣大目標「與俄國恢復正常關係」陷入險境。

川普堅稱，願給俄、烏雙方更多時間而達成協議，如果還不成，美國就抽身，不幫忙和平談判了。川普表示自己有最後期限，但並未透露什麼時候。

雖說川普更早之前便批評過普亭，但次數相形起來很少；川普的助手們表示，他最近真的感到吃驚，私下還很惱火，認為普亭沒展露更多彈性、讓步。

智庫「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)學者葛拉漢(Thomas Graham)表示，川普一直把自己的不悅拋向烏克蘭，而非俄國，原因在烏克蘭較容易影響；2月川普與烏國總統澤倫斯基在白宮橢圓形辦公室弄僵之後，川普一時斬斷與烏國的情報分享、暫停把軍火運交給基輔，但要影響莫斯科，川普沒多少輕易可用的手段。

川普就職以來，曾表示如果普亭拒絕和平協議，那麼他會針對俄國的石油出口，祭出更多制裁，但日前白宮記者會上，川普沒再提及那個想法，僅指出自己認為，俄國可能以不拿下烏克蘭其他領土，向西方示好。

被問到判談時普亭願給出什麼讓步，川普說：「停止目前戰爭，不拿下整個烏克蘭」。

川普 普亭 烏克蘭

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