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俄美導演合拍紀錄片 控訴俄「愛國教育」洗腦兒童

中央社布拉格25日專電
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紀錄片「無名小卒對抗普亭」（Mr. Nobody Against Putin）。(截圖自YouTube)
紀錄片「無名小卒對抗普亭」（Mr. Nobody Against Putin）。(截圖自YouTube)

俄羅斯導演塔蘭金拍攝紀錄片「無名小卒對抗普亭」，透過親身經歷，記錄俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國學校推行普亭的新「愛國教育政策」，控訴教育機構變成「國家宣傳機器」以洗腦兒童。

俄羅斯籍導演塔蘭金（Pavel Talankin）與美國籍導演博倫斯坦（David Borenstein）合作拍攝的紀錄片「無名小卒對抗普亭」（Mr. Nobody Against Putin），在捷克第27屆One World國際人權電影節期間放映，每場座無虛席，反應熱烈。

「無名小卒對抗普亭」是塔蘭金的親身故事，故事發生在俄羅斯煉銅重鎮卡拉巴什（Karabash），塔蘭金在當地擔任學校活動協調員，負責拍攝學校活動。

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭後，學校開始推行普亭（Vladimir Putin）的新「愛國教育政策」，塔蘭金被要求拍攝大量課堂中的愛國教育。藉由課堂影像、秘密拍攝與自白鏡頭，塔蘭金揭露俄羅斯學校如何成為「國家宣傳機器」，以及教師如何受到壓力，被迫宣揚克里姆林宮的意識形態。

透過塔蘭金的視角，可見學校課程「軍事化」，孩童被要求排隊行進，學習如何拿起武器「保衛祖國」。在課堂外，塔蘭金捕捉俄羅斯青少年如何試圖理解劇變的現實，有些人以淚水面對，有些人借酒精麻痺自己，更多人試圖用玩笑掩飾恐懼。

塔蘭金表示，宣傳對兒童的影響取決於家庭環境。若家人支持戰爭，學校教育就會加深這個信念；若家人避而不談，孩子可能會受學校宣傳的影響，開始質疑自己的想法。

塔蘭金說，青少年往往最有抵抗力，因為他們有自己的朋友、戀愛和興趣。「但年幼的孩子最容易受到影響，小孩子通常會把老師的話當成絕對真理。」

因為拍攝這部紀錄片，塔蘭金被迫離開家園，目前流亡至捷克。他表示，「離開家園並不容易，告別家人也不容易。沒有人知道我在做什麼，這很可怕。過境時我感到極度恐懼。但我不後悔，如果能重來一次，我還是會做出同樣的選擇。」

美籍導演博倫斯坦表示，這些影像被秘密保存，製作過程如史詩般曲折，有許多難以忘懷的時刻，例如那些讓他們徹夜難眠、充滿緊張與危機的安全事件。

博倫斯坦說，「多年來，我們的溝通僅限於電話聯繫，必須使用代號、透過安全加密的管道，時刻保持簡短且謹慎，以確保塔蘭金的安全。」

博倫斯坦表示，最關鍵的時刻，莫過於他們在伊斯坦堡見面。「直到這天，我們終於能夠交流、擁抱、在海中游泳，並且面對面合作。」

俄羅斯 普亭

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