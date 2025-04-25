川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

烏克蘭總統澤倫斯基24日在南非受訪。(歐新社)

在俄羅斯入侵烏克蘭 邁入第四年之際，川普總統提出一項和平構想，內容疑似包括美國承認克里米亞 為俄國 領土，挑動烏克蘭主權底線，再度引爆國際輿論爭議。盡管克里米亞自2014年遭俄方強占以來已處於實質控制之下，但對基輔而言，這塊南方半島從未失去法律地位與國族認同，也不容淪為外交談判的籌碼，BBC分析四大原因。

俄羅斯於2014年2月出兵克里米亞時，俄國總統普亭起初否認與這場突襲有任何關聯。當時一群身穿未標記軍服、臉部蒙面的武裝人員占領當地議會並迅速控制整個半島，這些被稱為「小綠人」的部隊，成為俄烏戰爭的開端，並在2022年演變為全面入侵。

如今，克里米亞問題成為川普所主導的和平計畫核心。烏克蘭總統澤倫斯基明確表示，不可能承認俄羅斯對該半島的主權。

雖然川普尚未正式公布和平計畫細節，但多方報導指出，內容可能包含美方承認克里米亞為俄國「法理上的領土」（de jure）。川普曾表示，克里米亞「早在多年前就已失去」，如今「甚至不應列入談判範圍」。

1.克里米亞象徵烏克蘭主權底線

然而，對澤倫斯基而言，放棄克里米亞無異於背叛國家。烏克蘭在野議員赫拉先科（Iryna Gerashchenko）強調：「領土完整與主權是烏克蘭人民的底線。」

川普也質疑道：「若澤倫斯基想要克里米亞，為何當初11年前俄國接管時他們不曾奮戰？」實則當年俄軍趁政局混亂迅速以武力奪取克里米亞，雖未爆發全面衝突，但整起事件仍在武裝威脅下完成。

普亭後來承認，他是在親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）被推翻後，與高層召開深夜會議策畫奪取克里米亞。

2.克里米亞成為川普和平計畫的絆腳石

對於急於促成和平協議的美國總統而言，克里米亞可能成為一個難以跨越的絆腳石。

川普說得沒錯，烏克蘭在可預見的未來收復克里米亞的可能性極低，該地事實上（de facto）已被俄羅斯控制。但這與美國正式承認其法律主權（de jure）仍有極大差距。

澤倫斯基則援引2018年時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）發表的「克里米亞宣言」，其中明確否定俄國併吞並承諾將持續捍衛烏克蘭主權，認為川普當年既曾支持烏克蘭，如今也應堅守立場。

3.烏國憲法明定領土不可讓渡

若美國認可俄國這場未獲國際社會承認的「領土掠奪」，將對「聯合國憲章」與國際法原則造成嚴重衝擊，也讓黑海周邊如羅馬尼亞等國深感不安。

戰爭初期，雙方曾於伊斯坦堡初步討論將克里米亞問題擱置10至15年後再談，但方案最終未能落實。

澤倫斯基則強調，自己根本無權放棄克里米亞主權，「這已違憲，無話可談」。烏國憲法第二條載明，國家主權遍及全境，領土「不可分割、不可侵犯」。任何領土更動，須經國會授權並舉行全國公投。目前在戰時狀態下，憲法也無法進行修改。

不僅美方面臨烏克蘭憲法限制，俄羅斯同樣將其視為和平談判的「絆腳石」。若美方承認俄國非法占領，不僅越過烏克蘭底線，也可能造成區域長期不安。

4.歷史糾結與民族傷痕交織

歷史上，俄國人長期將克里米亞視為己土。普亭聲稱與該地擁有「不可分割的活生生連結」，強調黑海渡假勝地的歷史與情感價值。

但事實是，1991年蘇聯解體時，克里米亞與全烏克蘭投票贊成獨立。當時該地為烏克蘭的自治共和國，並允許俄羅斯租用塞凡堡（Sevastopol）作為黑海艦隊基地。

2014年併吞後，普亭試圖穩固掌控，2018年建造長達12英里的克赤海峽大橋（Kerch Strait Bridge），2022年進一步奪取亞速海沿岸陸路走廊。

他聲稱克里米亞於1954年由蘇聯領袖赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）「送給烏克蘭」是對俄羅斯的「掠奪」，需予以「糾正」。事實上，克里米亞自1783年起為俄國帝國領土，1954年兩國皆為蘇聯共和國，移交未引發爭議。

克里米亞曾是韃靼人（Crimean Tatars）的故鄉，他們在1944年遭史達林流放至中亞，直到1989年才逐步返回，如今占當地人口約15%。

俄國於2014年舉辦的公投被國際社會視為「假公投」，聯合國大會亦通過決議支持烏克蘭主權。國際刑事法院更認定，俄國對克里米亞的行為構成「持續性占領」。

克里米亞韃靼族代表機構「梅吉里斯」主席朱巴羅夫（Refat Chubarov）呼籲，「烏克蘭絕不可用任何形式的領土讓步來換取和平。克里米亞是我們的祖地，也是烏克蘭不可分割的一部分。」