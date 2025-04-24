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川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(路透)
俄羅斯總統普亭與美國總統川普。(路透)

彭博資訊引述多位知情人士報導，美國將要求俄羅斯在和平協議中，接受烏克蘭擁有完善軍隊與國防工業的權利，此舉被視為川普政府針對俄方「烏克蘭去軍事化」主張所做的反制。

據了解，美國特使威科夫（Steve Witkoff）將前往俄羅斯，直接向總統普亭提出相關議題。此舉顯示川普政府希望在推動結束俄烏戰爭的同時，向俄、烏雙方爭取更多讓步，以結束這場進入第4年的戰爭。

外界先前批評川普政府提出的方案過於偏向俄羅斯，包括要求烏克蘭放棄加入北約的目標。如今若美方堅持讓基輔保有軍事能力，等同迫使普亭放棄其「去軍事化」的主要戰爭目標之一。

在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後雙方初步談判中，俄方曾提出大幅削減烏軍規模的條件，包含砍半兵力、限制戰車、火砲與火箭發射器的數量，引發外界擔憂烏克蘭將在未來面對威脅時陷入毫無抵抗能力的窘境。

是否能讓烏克蘭自行決定未來軍力規模，將成雙方談判焦點。

除了軍事議題外，川普政府亦將要求俄方歸還其於戰爭初期佔領的札波羅熱核電廠。據悉，美方計畫接管該設施，由美方負責為俄烏雙方供應能源。不過相關細節仍在協商中，最終版本可能調整。

白宮一名官員表示，威科夫的斡旋是川普「推動和平、突破過去策略僵局」的努力之一。美國國家安全會議與國務院尚未對此發表評論。

川普23日表示，他對戰爭雙方都「施加了極大壓力」，並指出「普亭想要談判，我們很快就會知道結果。」被問及俄方是否已做出讓步時，川普回應：「他們願意停戰，放棄占領整個烏克蘭已是很大的讓步了。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受CBS採訪時也提到，「我們確實看到一些積極跡象，但仍有許多細節待協調。」

除了保有軍力外，美方也希望確保烏克蘭擁有第聶伯河的通行權，並要求俄方歸還目前在哈爾科夫地區所占領的土地。但普亭堅持，烏克蘭必須承認盧甘斯克、札波羅熱、頓內次克與赫松四地為俄國領土，儘管俄方至今未完全控制這些區域。

儘管談判進行中，俄軍仍持續空襲烏克蘭城市。最新一波空襲針對首都基輔，造成至少12人死亡，成為今年以來最大規模攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基因此緊急縮短對南非訪問，返國處理危機。他表示：「在無條件停火前，談紅線毫無意義。」

烏克蘭 川普 俄羅斯

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